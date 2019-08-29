Türkiye'de en çok göçmen Edirne'de yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 8 ayında yakalanan toplam 235 bin göçmenden 68 binle en çoğu, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı olan Edirne'de yakalandı.

Yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmen sayısının, yüzde 70 artarak, 40 binden 68 bine çıktığını belirten Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, "Ülkemizi transit olarak kullanıp hem denizden hem karadan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ilimizde yoğun bir şekilde yakalanmaya devam etmektedir. Avrupa'ya geçişte en çok etkilenen ilimiz, Edirne'dir. 2019 ağustos ayı itibariyle 68 bin göçmen yakalanmıştır. İlimizde kolluk birimlerimizin çabasıyla geçen seneye oranla yüzde 70 artış olmuştur" dedi.

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçan düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu güzergahlarından biri Edirne. Türkiye genelinde deniz ve kara yolu kullanıp Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan 68 bin göçmen güvenlik güçleri tarafından Edirne'de yakalandı. Yakalanan göçmenlerin yüzde 40'ını kadın ve çocuklar oluştururken bu sayının geçtiğimiz yıla göre 40 binden 68 bine çıkarak yüzde 70 arttığı görüldü. Yakalanan göçmenlerin yasa dışı olarak en yoğun kaçış güzergahlarının Yunanistan sınırı olduğu belirtilen listede en çok Afganistan, Pakistan ve Suriyeli düzensiz göçmenler yer alıyor.