HABER

Türkiye'de en erken yetişen kayısının hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 09:17 | Son Güncelleme

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Türkiye'de en erken yetişen kayısı türü olan magador cinsi kayısının hasadına başlandı.

Türkiye'de en erken yetişen kayısının hasadı başladı

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Türkiye'de en erken yetişen kayısı türü olan magador cinsi kayısının hasadına başlandı.
Kırıkhan'ın meyve üreticilerinden Kenan Atasoy'un Söğütlüöz köyündeki meyve bahçesinde yapılan hasatta 30 ton kayısı toplanarak İhracatçı firmaya teslim edildi.
Üretici Kenan Atasoy, 3 yıl önce dikim yaptıkları bahçede hasat yaptıklarını söyledi. Atasoy, "Bizim bölgemizin iklimi ile İspanya'nın Mursia bölgesinin ikliminin benzerlik gösterdiğini öğrenince İspanya'dan getirdiğimiz Türkiye'nin en erken yetişen kayısı türü olan magador ve mikado türü kayısı meyve fidelerini Söğütlüöz mahallemizdeki meyve bahçesine diktik. İlk etapta bu işe 700 dönümlük bir alanda 2 bin kök magador ve mikado türü Türkiye'nin en erken yetişen kayısı meyve fidesinin dikimini gerçekleştirdik" dedi.
İhracat katkı sağladıklarını söyleyen Atasoy şöyle konuştu:
"Gerekli bakım ve sulama ve ilaçlama çalışmalarından sonra 3 yıldan bu yana yaptığımız üretimin karşılığını almaya başladık. Şu ana kadar meyve bahçemizde 50 bin kök meyve ağacını toprakla buluşturmanın ve ürettiğimiz meyvelerin ihracatını yapmanın gurunu yaşıyoruz. Yeni ekilen fidelerin de yetişmesiyle birlikte hem ilçemize, hem bölgemize hem de Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamış olacağız. Buradan devletimize ve Tarım bakanlığımıza bir talebimiz var. Bu tür meyve üretimi yapan üreticilere destek olmasını ve katkı yapmalarını bekliyoruz. Bu yıl Türkiye'de magador türü kayısı meyvesinin hasadına yeni yeni başladık. Geçen sene 100 tonluk bir rekolte gerçekleştirdik. Bu sene de 300 ton gibi bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar toplamış olduğumuz 30 ton kayısıyı ihracatçı firmaya teslimini yapmış bulunuyoruz. Bu kayısının özelliği Avrupa ve Rusya'nın damak tadına uygun bir meyve olması, yüksek bir getiri sağlaması, ihracata daha çok dayanıklı olması sebebiyle iç tüketimde değil direkt olarak ihracata yönelik bir üretim gerçekleştirmekteyiz."

FOTOĞRAFLI

Türkiye'de en erken yetişen kayısının hasadı başladıTürkiye'de en erken yetişen kayısının hasadı başladıTürkiye'de en erken yetişen kayısının hasadı başladıTürkiye'de en erken yetişen kayısının hasadı başladı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Mehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' koreografisiMehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' koreografisi
(Özel) Marmara’da suyun altında nefes kesen yarış(Özel) Marmara’da suyun altında nefes kesen yarış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: Yerin dibine batsın sizin güzeliniz

Bahçeli: Yerin dibine batsın sizin güzeliniz

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

Bahçeli'ye yanıt! 'Kahraman değilim' dedi ve...

Bahçeli'ye yanıt! 'Kahraman değilim' dedi ve...

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! O teröristlerden biri daha yakalandı

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.