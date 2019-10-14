"Türkiye'de en kontrollü sektör, tavukçuluk sektörüdür"

Bu tesislerde, su ve yem kaynakları yetiştiricilik aşamasında en ekonomik ölçüde kullanılıyor.

Öte yandan Türkiye'de, tavuk yetiştiriciliği yapan entegre firmaların sahip olduğu tesislerin büyük bir bölümü, yeni ve daha ileri teknolojilerin kullanıldığı tesislerden oluşuyor.

Tavukların, 42 gün gibi kısa bir zaman diliminde ortalama 2-2,5 kilogram ağırlığa ulaşması, tüketicide tavuklarda antibiyotik veya hormon kullanıldığı endişesine yol açıyor. Oysa piliçlerin hızlı büyümesi, genetik potansiyellerinin yüksekliğinden kaynaklanıyor.

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye'de en kontrollü sektörün tavuk sektörü olduğunu, vatandaşın, zaman zaman gündeme gelen antibiyotik veya hormon kullanıldığı iddiaları nedeniyle tavuk tüketiminden asla çekinmemesi gerektiğini söyledi.

Tavukçuluk sektörü iç piyasada büyük talep gördüğü kadar, ihracatta da önemli bir kalem oluşturuyor.

Türkiye'de 2000 yılında 643 bin 457 ton piliç eti üretilirken, bu rakam geçen yıl 2 milyon 156 bin 669 tona ulaştı. Böylece tavukçuluk sektöründeki üretim, 18 yılda üç katı aşan büyüme gerçekleştirdi.

Kanatlı et tüketimi 2000 yılında kişi başı 9,34 kilogram olarak belirlenirken, bu rakam geçen yıl 21,13 kilograma ulaştı.

Kanatlı et ihracatı ise 2013 yılında 395 bin 694 tonken, geçen yıl ihracat 505 bin 741 tona yükseldi.

- "Tavukçuluk en fazla denetlenen sektör"

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en ekonomik ve sağlıklı protein kaynağı olan tavuk ile ilgili kamuoyunda oluşturulan yanlış algıya açıklık getirdi.

Prof. Dr. Kılıç, tavukçuluk sektörünün Türkiye'de en fazla denetlenen sektör olduğunu, sanayi şeklinde kurulduğunu ve her aşamasının onlarca sistem tarafından denetlendiğini söyledi.

Tavukta da antibiyotik kullanıldığı zamanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, "Ama hiçbir antibiyotik kullanılmış tavuk, sofraya gelmez. Çünkü arınma süreleri var. Üreticiler buna riayet eder. Her kesimde örnek alınır." dedi.