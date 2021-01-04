Türkiye’de Enflasyon Oranında Açık Makas

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı enflasyonunu yüzde 14,60 olarak açıklarken günlük enflasyon ölçümleri yapan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 36,72 olarak hesapladı. Türk kamu otoritesinin verilerine göre Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstererek 2020 yılını yüzde 14,60 olarak tamamlayan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) 2019 yılında yüzde 11,84’tü. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi ve ENAG üyesi Veysel Ulusoy, 2020’deki döviz şoku ve pandemi krizinin neden olduğu yüksek enflasyonun gelecek 18 ay boyunca; 2022 ortalarına kadar Türkiye’de etkisini sürdüreceğini söyledi. En yüksek artış mal ve hizmetlerde gerçekleşti Ana harcama gruplarına bakıldığında çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,12 ile en yüksek artış gösteren grup olurken, bunu yüzde 21,12 ile ulaştırma, yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 18,04 ile ev eşyası takip etti. Gıda ve ayakkabıda fiyatlar yüzde 0,32 azalırken en düşük artış gösteren gruplar ise yüzde 0, 65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme ve yüzde 6,84 ile eğitim oldu.

Konut (yüzde 9,54), eğlence ve kültür (yüzde 10,44) ile lokanta ve otel fiyatlarındaki artış ise (yüzde 12,70) ile yıllık enflasyonun altında kaldı. Ancak TÜİK’in açıkladığı 2020 enflasyon oranı ile ENAG’ın açıkladığı oran arasında büyük bir uçurum var. Prof. Ulusoy: “Gıda ve kamu malları fiyatları baskılanıyor, 2020 enflasyonu yüzde 36,72 Dünya Bankası ve IMF verileri ile sağlamasını yaptık’’ Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi ve ENAG üyesi Veysel Ulusoy, TÜİK verilerinde gıda ve kamu mallarına dair fiyatlarının baskılanmasının bu farkı oluşturduğunu söylüyor. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Ulusoy, ‘‘Fiili olarak bugünkü verilere bakıldığında gıda ve kamu mallarında baskılanma olduğu görülüyor. Sadece buradaki baskılanma bile ENAG ve TÜİK verileri arasında oluşan farkı izah etmekte yeterli. Biz ENAG olarak birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek enflasyonlarını ölçmüş değildik. Ancak bu çeyreklere ilişkin verileri Merkez Bankası ve TÜİK’in 2018 döviz şoklamasını da dikkate alarak sistem içinde biraraya getirerek söz konusu döneme ilişkin veriyi bulduk ve bunu Dünya Bankası ile IMF verilerini de hesaplamada dikkate aldık. Böylelikle bizim üç çeyrek tahminimiz oluştu. 2020 yılı enflasyonu için hesapladığımız yüzde 36,72’nin sağlaması Dünya Bankası ve IMF verileri ile yapıldı’’’ dedi.