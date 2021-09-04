Türkiye’de Enflasyon Politika Faizinin Üzerine Çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında TÜFE’nin (Tüketici Fiyatları Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 1,12 yükselerek bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 gösterdiğini duyurdu.

2019 yılının ekim ayında yüzde 8,55’i gören enflasyon, aradan geçen 22 ayda bir daha hiç tek haneli seviyelere inmedi.

Enflasyon artışı 23 Eylül’de Merkez Bankası’nı faiz artışına zorlayabilir mi?

Enflasyon oranının bir türlü dizginlenememesi ve hatta enflasyon oranının politika faizinin üzerine çıkması sonrası dikkatler bu ay sonuna doğru yapılacak Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısına çevirdi.

18 Mart’ta yapılan PPK toplantısında Türkiye’de “politika faizi” olarak kabul edilen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltilmesi sonrası görevden alınan Naci Ağbal’ın yerine gelen “faizleri indirmek” iddiası ile göreve getirilen Şahap Kavcıoğlu, başkan olarak katıldığı beş toplantıda da oranı değiştirmeyerek politika faizini sabit tuttu.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Hayri Kozanoğlu, “Bir önceki yıla göre enflasyon oranı, son on iki ayın ortalamasından yüksekse enflasyon artış eğilimindedir. Bir önceki yıla göre artış yüzde 19,25, on iki ayın ortalaması yüzde 15,78. Demek ki enflasyondaki artış eğilimi sürüyor. Tüketici fiyatları Ağustos ayında yüzde 1,12, yıllık ise yüzde 19,25 arttı. Top şimdi faiz oranlarını enflasyonun altında tutmama vaadinde bulunan Merkez Bankası’nda. 23 Eylül tarihindeki Para Politikaları Kurulu toplantısını heyecanla bekliyoruz” dedi.

Öztrak: “Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nı da yalancı çıkardı”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak enflasyon oranındaki artışın Merkez Bankası Başkanı’nı yalancı çıkardığını söyledi.

Öztrak, “Enflasyon Merkez Bankası Başkanı, ‘Faiz enflasyonun üzerinde kalacaktır’ diye söz vermişti. Ama faiz yüzde 19'da kalırken enflasyon yüzde 19,25'e çıktı. Enflasyon faizi aştı. Enflasyon faizi aşınca, Merkez Bankası faizi artırmamak için izlediği enflasyon göstergesini değiştirdi. Çekirdek enflasyonu dikkate alacağını açıkladı. Bunlar milletin enflasyonunu zaten izlemiyordu. Şimdi TÜİK'in tüketici enflasyonunu da izlemeyeceklermiş. Beyler hedefe uyamayınca hedefi kendilerine uyduracak” dedi.

Gıda enflasyonu cep yakıyor

Yıllık bazda bakıldığında TÜFE’de en yüksek artış yüzde 29 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

Onu yüzde 22,91 ile ev eşyası, yüzde 21,76 ile ulaştırma, yüzde 21,48 ile lokanta/oteller ve yüzde 19,30 ile konut fiyatlarındaki artış takip etti.

Aylık olarak ölçümlenen 415 maddeden, 307’sinin fiyatı artarken, 49 maddenin fiyatı değişmedi. 59 maddede ise düşüş gerçekleşti.

Yıllık bazda olduğu gibi aylık olarak da en yüksek artış gıda maddelerinde meydana geldi. Ağustos ayında salatalık yüzde 56,30 artarken, onu yüzde 43,85 ile kabak, yüzde 36,14 ile limon, yüzde 32,79 ile taze fasulye takip etti.

Üretici fiyatları enflasyonu 35 ayın zirvesinde

Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 45,52 artış gösterdi.

Bu oran, son 35 ayın en yükseği olarak kayıtlara geçerken 2018 yılının Eylül ayında ölçülen 45,15’i aşması halinde Yİ-ÜFE son 18 yılın zirvesine ulaşmış olacak.

