Türkiye’de Enflasyon Yükselmeye Devam Ediyor

Türkiye’de enflasyon durdurulamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı verilere göre Mart ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19’a yükseldi.
2018 yılı Ekim ayında yüzde 25,14 ile son 15 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyon, sonraki aylarda düşüşe geçerek 2019 yılı Eylül’ünde yüzde 8,55’e kadar gerilemişti.
En yüksek enflasyon ulaştırma ve haberleşmede
TÜİK’in TÜFE verilerine bakıldığında bir yıllık enflasyon artışı ağırlıklı olarak ulaştırma, ev eşyası ve sağlıktan kaynaklanıyor.
Ulaştırmada artış yüzde 24,85 ile zirvede yer alırken, onu yüzde 23,64 ile ev eşyası, yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 19,17 ile sağlık takip ediyor.
Ana harcama gruplarında en düşük artışlar ise yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabıda gözlemleniyor.
Aylık bazda en yüksek artışın yüzde 3,70 ile sağlıkta olduğu görülürken onu yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller takip etti.
Üretici enflasyonu yüzde 30’un üzerine çıktı
Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artış işe TÜFE ile mukayese edildiğinde çok daha yüksek.
Mart ayında bir önceki aya yüzde 4,13 artış gösteren üretici enflasyonu, yıllık olarak yüzde 31,20’ye ulaştı.
2018 yılı Eylül’ünde yüzde 46,15’i gören ÜFE, 2019 yılı Ekim ayında yüzde 1,70’e kadar geriledikten sonra yine yükselişe geçmişti.
ENAG: “Mart ayı enflasyonu yüzde 3,36”
Eylül ayından beri enflasyon verileri yayınlayan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aylık enflasyonun (TÜFE) TÜİK’in açıkladığının üç katı olduğunu iddia ediyor.
ENAG’ın verilerine göre Mart ayı enflasyonu yüzde 3,36 olurken 9 aylık enflasyon ise yüzde 27,89 olarak ölçüldü.
ENAG ana harcama grupları arasında aylık bazda en yüksek artışın yüzde 17,82 ile haberleşme ve yüzde 10 ile giyimde olduğunu belirtti.
ENAG önümüzdeki aylarda enflasyon artışının süreceğini öngörüyor.
CHP’li Öztrak: ‘‘Aynı ligde bulunduğumuz ülkeler, Nijerya, Etiyopya, Haiti’’
Açıklanan verilerin makyajlanmış olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin dünyanın en yüksek enflasyona sahip 14 ülkesinden biri haline geldiğini belirtti.
CHP Sözcüsü, ‘‘Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Zulüm zam olup milletimizin üstüne yağmış. TÜİK’in makyajlı rakamlarına göre bile, durum felaket. Mart’ta 12 aylık enflasyon ise yüzde 16,2’ye çıkmış. Bu, 2019’dan bu yana gerçekleşen, en yüksek 12 aylık Mart enflasyonu ve bu enflasyonla Türkiye, dünya üzerinde en yüksek enflasyona sahip 14. ekonomi oldu. Aynı ligde bulunduğumuz ülkeler, Nijerya, Etiyopya, Haiti. ‘Erdoğan Şahsım Hükümetinin’ yarattığı tablo işte bu. Son bir yılda, benzinli otomobil yüzde 110, televizyon yüzde 89 zam görmüş. Mutfaktaki yangın da korkunç. Son bir yılda, yumurta yüzde 64, ayçiçek yağı yüzde 60, tavuk eti yüzde 44 zam görmüş. Bunlar da TÜİK’in makyajlı rakamları. Pazardaki, marketteki yangın daha da büyük’’ dedi.
Son bir ayda Türk Lirası’ndaki değer kaybının arttığını dikkat çeken Öztrak, enflasyonun önümüzdeki aylarda da kaçınılmaz olarak artacağını ifade etti.