Türkiye’de Enflasyon Yükselmeye Devam Ediyor

Türkiye’de enflasyon durdurulamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı verilere göre Mart ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19’a yükseldi.

2018 yılı Ekim ayında yüzde 25,14 ile son 15 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyon, sonraki aylarda düşüşe geçerek 2019 yılı Eylül’ünde yüzde 8,55’e kadar gerilemişti.

En yüksek enflasyon ulaştırma ve haberleşmede

TÜİK’in TÜFE verilerine bakıldığında bir yıllık enflasyon artışı ağırlıklı olarak ulaştırma, ev eşyası ve sağlıktan kaynaklanıyor.

Ulaştırmada artış yüzde 24,85 ile zirvede yer alırken, onu yüzde 23,64 ile ev eşyası, yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 19,17 ile sağlık takip ediyor.

Ana harcama gruplarında en düşük artışlar ise yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabıda gözlemleniyor.

Aylık bazda en yüksek artışın yüzde 3,70 ile sağlıkta olduğu görülürken onu yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller takip etti.