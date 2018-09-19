"Türkiye'de erkeklerin 5'te 1'i, kadınların ise yarısından fazlası obez"

Buse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) GENEL Cerrahi Uzmanı Dr. Erkan Yardımcı, sağlıklı beslenmenin bebeklik çağından itibaren geliştirilmesi gerektiğini, 3 ile 5 yaşları arasındaki çocukların her gün 60 dakika egzersiz yapmasının önemli olduğunu söyledi. Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Taşan ise Türkiye'de erkeklerin 5'te 1'inin, kadınların ise yarısından fazlasının obez olduğunu söyledi. "Obezite İçin Harekete Geç" sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan uzmanlar 2030 yılına kadar obezite oranının dünya nüfusunun yarısına kadar çıkabileceğini söyledi. Johnson&Johnson Medikal Cihazlar'ın desteği ile düzenlenen toplantı öncesi hastane bahçesine obezite hakkında bilgilendirme çadırı da kurulurken buraya gelen vatandaşlar boy, kilo, tansiyon ve bel çevresi gibi ölçümler yaptırarak sonrasında doktordan tavsiye aldı. Obezitenin önlenmesi amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında başka illerde de çadırlar kurulacak. "TÜRKİYE'DE HER 3 KİŞİDEN 1'İ OBEZ" Etkinlikte konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Coşkun, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre obezitenin 1975 yılından beri 3 katına çıktığını belirtti ve şunları söyledi: "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de obezite ile ilgili en önemli çözüm engellenmesi. Obeziteyi de obez olmayan bireyleri bilgilendirerek engelleyebiliriz. Obez olmuş bir bireyi ancak tedavi edebiliriz."

Obezite konusunda farkındalığın önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Coşkun, "Bu farkındalık öncelikle ailede başlamalı. Ailenin eğitilmesi gerekiyor ki çocuklarımıza bilgi aktaralım ve onlar da yeme içme davranışları konusunda daha iyi olabilsinler. Son yapılmış çalışmalara göre obezite görülme sıklığımız yüzde 32 oranında. Türkiye'de her 3 bireyden 1 tanesi obez. Eğer fazla kilolu olanları da sayarsak her 3 kişiden 2'si fazla kilolu ve obez konumunda. Bu çok ciddi bir oran. Belki dışarıdan bakıldığında kendimizi o kadar kilolu görmüyoruz. ABD bizden daha kilolu ancak biz de onlara yaklaşmış durumdayız" dedi. "TÜRKİYE'DE ERKEKLERİN 5'TE 1'İ KADINLARIN YARISINDAN FAZLASI OBEZ" Türkiye'de erkeklerin 5'te 1'i, kadınların ise yarısından fazlasının obez olduğunu söyleyen Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, "Her 3 kişiden biri ya obez ya da fazla kilolu grubunda. Kadınlarda fazla görülmesinin sebebinin ise kadınlarda yağ oranının erkeklerden 2 kat daha fazla olması. Kadınlarda kas kitlesi erkeklere göre daha azdır. Bazal metabolizma hızı bu nedenle daha düşüktür. Bu nedenle kadınlar obeziteye daha eğilimli olabiliyor" dedi.

İnsanların eskiye oranla daha çok kilo almasının nedeninin ise önceki yıllara göre daha az hareket etmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Taşan, "Hareket etmek, koşmak, avını yakalamak gibi daha çok fiziksel aktivitenin ön planda olduğu bir dönemden geçti insanoğlu. Bizim genetik yapımız olsun gerek metabolik yapımız olsun hep gıdayı toplayıp biriktirmeye yönelik. Ama insanoğlu yerleşik yaşama geçti, tarım yapmaya başladı, gıdaları daha kolay elde etmeye başladı ve daha az hareket etmeye başladı. Böyle olunca daha fazla enerji almasına rağmen bunu harcayamamaya başladı. Genetik yapı da buna zemin hazırlayınca kilo almaya başladık" dedi. 3-5 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR 60 DAKİKA EGZERSİZ YAPMALI Toplantıya katılan ve çocukluk çağı obezitesinin önemine vurgu yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erkan Yardımcı ise şunları söyledi: "Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu konuda bazı önerileri var. Bunlar, bebeklik döneminde emzirmenin önemi. Özellikle 3-5 yaş arasında en az 60 dakika egzersiz, okul çağı dönemlerinde bol su tüketimi, tahıllı gıdaların tüketiminin artması ve bunun yanında şekerli gıdaların tüketiminin azaltılması önemli. Çocukların elindeki cep telefonu gibi cihazların hareket kısıtlılığına neden olması yüzünden kullanımının azaltılması gibi bir takım tedbirlerin alınmasını Dünya Sağlık Örgütü öneriyor."