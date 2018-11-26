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"Türkiye'de ev almak şu dönemde karlı bir yatırım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: - "Türkiye'de ev almak şu dönemde karlı bir yatırım. Tasarrufa dayalı ev sahibi olmak için birlik olmaya karar vermek çok önemli. Birevim'de banka faizlerinin yükseldiği bir dönemde evinizi ucuza mal edebiliyorsunuz. Aynı zamanda taksitinizi de kendiniz belirleyebiliyorsunuz"

İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Türkiye’de ev almak şu dönemde karlı bir yatırım. Tasarrufa dayalı ev sahibi olmak için birlik olmaya karar vermek çok önemli. Birevim'de banka faizlerinin yükseldiği bir dönemde evinizi ucuza mal edebiliyorsunuz. Aynı zamanda taksitinizi de kendiniz belirleyebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, Birevim, yeni bir yılı karşılarken faizsiz ve peşinatsız olarak herkesi ev sahibi yapıyor.

Kendine özgü 4T teminat metoduyla müşteri hakkını koruyan ve güvenilir bir yapılandırma vadeden Birevim, 480 kişiye kadar oluşturduğu tasarruf programlarıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinde kolayca ev alınmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, şunları kaydetti:

"Türkiye’de ev almak şu dönemde karlı bir yatırım. Tasarrufa dayalı ev sahibi olmak için birlik olmaya karar vermek çok önemli. Birevim'de banka faizlerinin yükseldiği bir dönemde evinizi ucuza mal edebiliyorsunuz. Aynı zamanda taksitinizi de kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bizler, size en doğru formülü sunarken, sıfır ya da ikinci el tercihinize göre, istediğiniz şehirde evinizi seçebiliyorsunuz. Biz de sizin için o evi satın alıyoruz. 4T güvence metodumuzla hiçbir mağduriyete sebep vermiyoruz. Aynı zamanda noter huzurunda gerçekleşen sıra tespitlerimizle sırası gelen kişiyi birinci aydan itibaren ev sahibi yapıyoruz."

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