Türkiye'de faizsiz mülk sahibi yapan şirketler artıyor

Faizsiz satın alma sisteminde "çekilişsiz" ve "çekilişli" olarak iki temel seçenek bulunuyor. Her iki modelde de bekleme süresi var. Ev almak isteyen kişi ödeyebileceği peşinatı ve aylık taksit tutarını belirliyor.

Yetkili kişiye sistemin güvenirliğine dair şüphelerimiz olduğunu söylediğimizde, her türlü ayrıntının sisteme girmeden önce tarafımıza anlatılacağına dair garanti alıyoruz. Sisteme dahil olmak için katılım bedeli ödemek zorunlu ve bu paranın iadesi söz konusu değil.

"Sistemin özünde imece ve yardımlaşma vardır. Sistemin bir adı da 'Elbirliği Sistemi'dir” ifadeleri kullanılıyor. Sisteme girdikten sonra neden hemen ev alınamadığı konusunda ise, "Sistem faizsizdir ve tamamen dayanışmadan ibarettir. Nasıl ki halk arasında yapılan altın günlerinde grubun her üyesi ilk ay alamıyor, sırasını bekliyorsa, Eminevim sistemi de böyledir" deniliyor.

"Müşteri 'Neden bu şirketler mantar gibi türedi' diye soruyor"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dört yıl önce ilk kez sektörün iki büyük firmasını denetlemişti. Aralık ayında hayatını kaybeden "Eminevim" şirketinin sahibi Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, geçen sene Ekim ayında yaptığı açıklamada, "Sektöre yönelik düzenleme Meclis’te" demiş, düzenlemenin kısa zamanda çıkacağına işaret etmişti.

Yetkili kişiye, son dönemde faizsiz mülk edindiren firmaların sayısının görünür biçimde arttığını söylediğimizde bize hak veriyor ve artışın nedenlerini anlatıyor:

"Müşteriler gelince soruyor, 'Neden böyle oldu? Her yerde türedi, mantar gibi oldu' diyorlar. BDDK sistemi oturtulduğunda, banka gibi düşünün, devlet destekli hale geleceği için herkes şu an köşe kapmaya çalışıyor. Devlet desteği yakın zamanda gelecek, şu an BDDK'da çalışma var."

Firmanın da teminat mektubu verdiğini ancak BDDK'ya girince sistemin tamamen garanti altında olacağını söylüyor. Sohbetimiz sırasında şube müdürü yanımıza gelerek imza atmamız için bizi ikna etmeye çalışırken, iki yılda 25 şubeye ulaştıklarını, şirketin hızla büyüdüğünü ve finansal sıkıntı olmadığını belirtiyor ve "Otuz yıldır var bu sistem, mağdur yok" diyor.