'Türkiye’de Gazeteci Olmak Kolay Değil'

Freedom House’un her yıl hazırladığı rapor, dünya genelinde internetin nasıl kullanıldığı, bir bakıma da kullanılamadığını ortaya koyuyor. Ortaya çıkan net sonuç, demokrasi konularında hiç bir ülkenin kusursuz olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye’nin 2017 puanı da 66’tıydı. Yani bu yılkı puanı bir önceki yıldan farklı bir konumda değil.

İnternet bir özgürlük mü yoksa kontrolsuz kullanıldığında bir tehlike mi? Freedom House’un (Özgürlük Evi) her yıl hazırladığı Küresel İnternet Özgürlüğünün Yıllık Değerlendirme Raporu bir bakıma bu sorulara yanıt ararken, ülke yönetimlerinin de internet ve özellikle sosyal medya üzerindeki kontrolunu iyi ve kötü yanlarıyla inceliyor. İnternet özgürlüğünün hiç olmadığı ülkeler bu yıl da Çin, İran ve Suriye diye sıralanırken Türkiye de bu ülkelerin ardından özgürlüğün kısıtlandığı ülkeler arasında üst sıralarda yer aldı. VOA Türkçe’den Serdar Cebe Küresel İnternet Özgülüğünün Yıllık Değerlendirme Raporu’nu hazırlayan Freedom House Teknoloji ve Demokrasi Araştırma Direktörü Adrian Shahbaz ile konuştu.

VOA: “Böylesi bir not alan Türkiye’de gazeteci olmak nasıl bir şey?”

Shahbaz: “Türkiye’de yüzbinlerce internet sayfasını engelleyen bir sansür aracı var. Bu engellemelerde çoğu kez siyasal, sosyal ya da dini bir ifade de olmuyor. Ancak Türkiye hala internet üzeri bilgiye en çok sansür koyan ülkelerden bir tanesi. Üstelik Türkiye Twitter, Facebook ve Google gibi özel kurumlarla da sayfalarındaki bir takım içeriği kaldırmaları için pazarlık yapıyor. Daha doğrusu zorluyor diyeyim çünkü bu firmalar bu şekilde aktif kalabiliyor Türkiye’de. Benzeri kurumların, sayfalarındaki bir içeriğin kaldırılması için Türkiye’deki bir mahkemede verilen karara uymayı reddettiklerinde sayfalarının nasıl hemen engellendiğine son birkaç yıl içerisinde tanık olduk. Şu an ise, paylaşım içeriklerinin kaldırılması talebiyle Twitter’a en çok başvuran ülke Türkiye.”

Adrian Shahbaz: “Dünyadaki her ülke için uyguladığımız 21 sorulu bir metodumuz var ve burada internet özgürlüğüyle ilgili üç unsuru inceliyoruz. Birincisi internet erişimindeki engeller. Bireyler internete ne kadar rahat erişebiliyor? Ücreti ne kadar? İnternet sağlayıcılarının uyması gereken kurallar nedir? İkinci unsur ise içerikteki kısıtlamalarla ilgili. Ülkede engellenen internet sayfaları var mı? Sosyal medya firmaları ya da medya kurumları siyasal paylaşımlarını geri çekmek zorunda kalıyor mu? Oto sansürle ilgili ya da genel anlamda internet üzeri medyaya yönelik koşullar nedir? Üçüncü unsur kullanıcı haklarının ihlalleriyle ilgili. Burada ifade özgürlüğüne bakıyoruz. Bireyler şiddet içermeyen siyasal, sosyal ya da dini paylaşımlarından dolayı tutuklanıyor, hatta mahkum ediliyor mu? İnsanlar, kişisel gizlilik haklarını yeterince koruyan yasal uygulamalar olmaksızın hükümetlerin gözetimi altında kalıyorlar mı?”

Peki Freedom House’un her yıl hazırladığı Küresel İnternet Özgürlüğünün Yıllık Değerlendirme Raporu nasıl hazırlanıyor? Adrian Shahbaz her ülke için uygulanan sorular hazırladıklarını ve fiyattan siyasi kaygılara kadar bireylerin internete erişiminin önündeki engelleri değerlendirdiklerini söylüyor.

VOA: “Dünyadaki her toplum aynı internet özgürlüğüne sahip olabilir. İnternete yönelik yasaklama ve kısıtlamaları ortadan kaldırmanın bir yolu var mı?”

Adrian Shahbaz: “Çoğu kez biz de böyle bir dünya için mücadele veriyoruz. Her ülkenin farklı zorluklarla karşılaştığının ve internet özgürlüğü ya da genel anlamda demokrasi konularında hiçbir ülkenin kusursuz olmadığını farkındayız. Raporumuz da zaten her ülkenin internet özgürlüğü açısından durumunu içeriyor; hükümetleri derecelendirmiyoruz yani. Sadece mevcut koşullara bakıyoruz. Ve maalesef benzer durumları internet özgürlüğünde en iyi sıralarda olan Estonya ve İzlanda’dan en kötü durumda olan Suriye, İran ve Çin’e kadar dünyanın her köşesinde görüyoruz.

Sorun sadece baskıcı rejimlerde değil. Demokratik ülkelerde de internet özgürlüğü ve uygulanan kısıtlamalar tartışma konusu en güzel örnek de Almanya’nın 2017 yılında çıkardığı sosyal medya yasası.”

​VOA: “Almanya’da 2017 yılının Haziran ayında sosyal medyayla ilgili yeni bir yasa yürürlüğe girdi. İtalya ve bazı diğer ülkelerde de benzer adımlar atıldığını gördük. İçeriğe müdahale edilmesinin önlemek ve sosyal medyaya olan güvenin yeniden kazanılmasını sağlamak için izlenmesi gereken yöntem bu mudur?”