NEVŞEHİR (AA) - AYBÜKE İNAL - Ülkelerinde savaşın açtığı yaraları Türkiye'de sarmaya çalışan kadınlar, ayakları üzerinde durmalarına olanak sağlayacak mesleki eğitim kurslarıyla, kendileri ve çocukları için daha güçlü bir gelecek kurmaya çalışıyor.

Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden Türkiye'ye gelen kadınlar, savaşın izlerini silebilmek ve geleceğe umutla bakabilmek için çaba harcıyor.

Sosyal hayata uyumlarını, mesleki beceri kazanmalarını sağlamak için düzenlenen kurslara katılan kadınlar, buralarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlediği etkinlik için Kapadokya'da bir araya gelen, aralarında Suriye ve Afganistan uyrukluların da bulunduğu kadınlar, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Suriye'deki iç savaşta eşini kaybetmesinin ardından Gaziantep'e yerleşen 36 yaşındaki Manal Alamir, AA muhabirine, üç erkek çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.

SGDD'nin açtığı kurslarda Türkçe öğrendiğini ifade eden Alamir, şu anda aynı merkezde yöresel gıda ürünleri yapım atölyesinde destek personeli olarak çalıştığını belirtti.