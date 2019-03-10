HABER

Türkiye'de geleceğe "umutla" bakıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan kadınlar, ayakları üzerinde durmalarına imkan sağlayacak kurslarla, kendileri ve çocukları için daha güçlü bir gelecek kurmayı amaçlıyor - Suriye uyruklu Manal Alamir: - "Eşimi kaybettikten sonra büyük sıkıntı yaşadım. En derin üzüntüm yalnızlıktı. O yalnızlığı aşabilmemin sebebi de çocuklarımdı. Şimdi çocuklarımla ayakta durmaya devam ediyoruz" - Afganistan uyruklu Faridah Taheri: - "Geleceğim için yükselmeyi planlıyorum. Sadece kendim için değil çocuklarım için de aynı şeyi istiyorum"

NEVŞEHİR (AA) - AYBÜKE İNAL - Ülkelerinde savaşın açtığı yaraları Türkiye'de sarmaya çalışan kadınlar, ayakları üzerinde durmalarına olanak sağlayacak mesleki eğitim kurslarıyla, kendileri ve çocukları için daha güçlü bir gelecek kurmaya çalışıyor.

Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden Türkiye'ye gelen kadınlar, savaşın izlerini silebilmek ve geleceğe umutla bakabilmek için çaba harcıyor.

Sosyal hayata uyumlarını, mesleki beceri kazanmalarını sağlamak için düzenlenen kurslara katılan kadınlar, buralarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlediği etkinlik için Kapadokya'da bir araya gelen, aralarında Suriye ve Afganistan uyrukluların da bulunduğu kadınlar, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Suriye'deki iç savaşta eşini kaybetmesinin ardından Gaziantep'e yerleşen 36 yaşındaki Manal Alamir, AA muhabirine, üç erkek çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.

SGDD'nin açtığı kurslarda Türkçe öğrendiğini ifade eden Alamir, şu anda aynı merkezde yöresel gıda ürünleri yapım atölyesinde destek personeli olarak çalıştığını belirtti.

Bundan sonraki süreçte çocuklarının iyi eğitim alması ve daha güzel yaşam sürmesi amacıyla çalıştığına işaret eden Alamir, şunları kaydetti:

"Eşimi kaybettikten sonra büyük sıkıntı yaşadım. En derin üzüntüm yalnızlıktı. O yalnızlığı aşabilmemin sebebi de çocuklarımdı. Şimdi çocuklarımla beraber ayakta durmaya devam ediyoruz. Her zorluğu aşmak zorundayım. Çocuklarımı ayakta tutabilmek için kendim ayakta durmalıyım. En önemli hedefim, çocuklarımı yetiştirmek, onların üniversite mezunu olmasını sağlamak."

- "Gün geçtikçe daha çok güçlendim"

Afganistan'dan 2 yıl önce gelen Faridah Taheri ise Türkiye'de kendini çok daha özgür hissettiğini dile getirdi.

"Gün geçtikçe daha çok güçlendim, bu 2 senede kendimi daha güçlü hissettim." diyen Taheri, şöyle devam etti:

"Yeni şeyler öğrendim, yeni kurslara katıldım. Bu kursların devamı olursa yine katılacağım, bu şekilde kendimi güçlendireceğim. Geleceğim için yükselmeyi planlıyorum. Sadece kendim için değil çocuklarım için de aynı şeyi istiyorum. Çocuklarımın okula gitmesine bakmadan, yaşıma önem vermeden yükseleceğim."

Bugüne kadar örgü, terzilik, boyamayla ilgili kurslara katılıp sertifika aldığını anlatan Taheri, aynı durumda olanlara da kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulundu.

PARTNERGenç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!Genç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!
Aslan balığına yemekli tanıtımAslan balığına yemekli tanıtım
Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sığınmacı kadınlar

En Çok Okunan Haberler

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.