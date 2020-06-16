‘‘Türkiye’de Gelecek Birkaç Gün Salgın Konusunda Belirleyici Olacak’’

Reuters haber ajansına göre yetkililer, Türkiye’nin Corona enfeksiyonu vaka sayılarında görülen artışa rağmen ekonominin canlandırılması amacıyla hafifletilen önlemleri yeniden sıkılaştırma gibi bir planın şimdilik gündemde olmadığını kaydetti. Türkiye’de bu ay restoran ve kafeler kapılarını yeniden açtı, yurt içinde uçuşlar ve karayolu seyahatleri yeniden başlatıldı, hafta sonu sokağa çıkma yasakları da kaldırıldı. Ancak 1 Haziran’dan bu yana günlük vaka sayıları neredeyse iki kat artarak 1.600’lere ulaştı. Türkiye’de halk sokakları, alışveriş merkezlerini, parkları ya da tatil beldelerini genellikle maskesiz doldururken yetkililer, temkinli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve İzmir’de vaka sayılarının azaldığını ve şu anda hastalığın daha kontrollu bir seyir izlediğini, ancak Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısmi artış yaşandığını, bunda maske ve mesafeye hassasiyet gösterilmemesinin rol oynadığını belirtmişti.

Reuters haber ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi, yeni vakaların ciddi bir sorun oluşturduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta yapacağı kabine toplantısının ardından vaka artışının önlenmesi için belki yeni önlemler açıklanabileceğini bildirdi. Yetkililer, vaka sayılarının önümüzdeki birkaç gündeki gidişatının, bazı bölgelerde ikinci dalganın önlenmesi için maske ve sosyal mesafe uygulamalarının daha yaygınlaştırılması gibi önlemler alınıp alınmayacağı açısından belirleyici olacağını söyledi. Ancak Mart ayı ortasından bu yana ekonomide yaşanan durgunluk ve işsizlik; tüketimi, turizmi ya da imalat sektörünü olumsuz etkileyecek adımlar atmayı engelliyor. Türkiye’deki illerin neredeyse yarısında maske takmak zorunlu. ​ ‘’Kurallara uymak şart’’ Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ''Toplum olarak maske takma ve sosyal mesafeyi korumaya ilişkin kurallara uyulmasını sağlamalıyız. Eğer bunu başaramıyorsak o zaman insanların kurallara uyması için gereken adımları atmalıyız’’ dedi.

Hacettepe Üniversitesi bulaşıcı çocuk hastalıkları uzmanı Profesör Kara, bazı kişilerin virüsün kökü tamamen kazınmış gibi davranması ve kurallara uymaması nedeniyle bu ay vaka sayılarının beklenenden yüksek geldiğini söyledi. Reuters haber ajansına göre dünyada Corona virüsü vaka sayısı sıralamasında 12’nci olan Türkiye’de toplam vaka sayısı neredeyse 180 bin, hayatını kaybedenlerin sayısıysa 4.800’den fazla. Türkiye’de salgın zirve döneminde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde etkisini göstermişti. Ancak son iki haftada Diyarbakır’da 450 yeni vaka kayda geçti. Diyarbakır’da bir sağlık yetkilisi, sıcak hava nedeniyle halkın maske takmak istemediğini ve 24 bin kişinin evlerinde karantinada tutulduğunu bildirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla önlemlerin erken kaldırılmasını eleştirdi ve hükümeti şeffaf olmamakla suçladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, şu ana kadar 5 bine yakın kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yoğun bakımda olduğunu, her gün bine yakın vaka tespit edildiğini ve ölenler arasında 43 sağlık çalışanının olduğunu hatırlattı.