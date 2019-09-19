Türkiye’de Gelir Dağılımındaki Bozulma Sürüyor

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Doçent Çelik, “Gelir dağılımındaki adaletsizliğe baktığımızda aslında bu tablonun bize ne söylediği daha net anlaşılıyor. 2014 yılında Gini katsayısı 0,391 idi. Bu yıl ise geçen seneye göre artış göstererek 0,408’e yükseldi. Bu katsayı 0,400’ün üzerine çıktığı zaman gelir dağılımdaki adaletsizlik için alarm zilleri çalıyor. Bu kötüleşmenin engellenmesi ancak devletin devreye girmesiyle olur. Bunun için gelir transferi veya vergi politikalarında düzenleme gerekir. İsveç, mesela sosyal yardımlarla gelir adaletsizliğini dengeliyor. Şu andaki ekonomik göstergeler 2019’da durumun daha da kötüleşebileceğini gösteriyor” dedi.

Toplumun en zengin yüzde yirmisinin elde ettiği gelir, 2017 yılında en yoksul yüzde yirmisinin 7,5 katıyken bu oran 2018 yılında 7,8’e yükseldi.

Araştırma sonuçları, en yüksek eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı payın, bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,6'ya yükseldiğini ortaya koydu. Buna karşılık en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,2 puan azalarak yüzde 6,1'e düştü.

“Türkiye, OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı en bozuk üç ülkeden biri”

Türkiye’nin önde gelen işçi konfederasyonlarından DİSK’in araştırma enstitüsü DİSK-AR da TÜİK verilerini değerlendirdi.

DİSK-AR’dan yapılan açıklamada “Gelir eşitsizliği artıyor. TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 sonuçları yayınlandı. Gelir eşitsizliği son 10 yılda giderek arttı. En zengin yüzde 20'nin milli gelirden aldığı pay en yoksul yüzde 20'nin 7,6 katına çıktı. Bu oran 2010'da 6,9 idi. Gini katsayısına göre Türkiye OECD ülkeleri içinde en kötü gelir dağılıma sahip üç ülkeden biri. Gelir dağılımı Türkiye'den bozuk olan ülkeler sadece Şili ve Meksika” ifadelerine yer verildi.

CHP’li Öztrak: “Takke düştü kel göründü’’

CHP Parti Sözcüsü ve Hazine Eski Müsteşarı Faik Öztrak da makyajlanmış olduğunu iddia ettiği TÜİK verilerinin dahi gelir dağılımdaki bozulmayı gizleyemediğini söyledi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, “Takke düştü, kel göründü. ‘Uçtuk, kaçtık, şahlandık’ dediler geldiğimiz yeri TÜİK’in makyajlı rakamları dahi saklayamaz oldu. Dün TÜİK 2018 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın sonuçlarına göre 2018 yılında, 80 milyonluk ülkemizde; 53 milyon yurttaşımız konut masraflarını, 48 milyon vatandaşımız borcunu ödemekte zorlanıyor. 46 milyon vatandaşımız evinden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamıyor. 26 milyon yurttaşımız iki gündeki bir masasına bir kap et yemeği koyamıyor. 24 milyon vatandaşımız ucu ucuna geçiniyor, beklenmedik bir masraf çıkarsa karşılayamıyor. 11 milyon vatandaşımız soğuk kış günlerinde evini ısıtmakta zorlanıyor. İşte AK Parti iktidarlarının 17 yılda milletimizi getirdiği yer bu” dedi.

