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"Türkiye'de genç emekli yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 13:14 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: - "Türkiye'de emeklilerin yüzde 71'i 56 yaş üzerinde. Türkiye'de genç emekli diye bir şey yok" - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: - "Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının 2019 yılında çözüme ulaştırılması gerekiyor"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Türkiye'de çok genç yaşta emekli olunuyor." iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Türkiye'de emeklilerin yüzde 71'i 56 yaş üzerinde. Türkiye'de genç emekli diye bir şey yok." dedi.

Karabat, partisinin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar ile asgari ücrete yönelik açıklama ve eleştirilerde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanların, hak etmedikleri bir şeyi değil, ödedikleri pirimin karşılığını almak istediklerine işaret eden Karabat, emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik hakkı tanınması halinde bütçeye yansıyacak tutarın 2019 yılı bütçesinin yüzde 2'sine tekabül edeceğini öne sürdü.

Karabat, partisi açısından bu maliyetin tercih edilebilir olduğunu da bildirdi.

Eğitim sisteminde özellikle öğretmenler açısından ciddi problemler bulunduğunu belirten Karabat, "Atanmayı bekleyen 400 bin öğretmen var ama 130 bin öğretmen açığı bulunuyor." dedi.

"Türkiye'de çok genç yaşta emekli olunuyor." iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan Karabat, "Türkiye'de emeklilerin yüzde 71'i 56 yaş üzerinde. Türkiye'de genç emekli diye bir şey yok." diye konuştu.

- "Maliyeti bile açıklanmıyor"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, emeklilikte yaşa takılanların, geriye dönük işletilen bir yasayla mağdur edildiğini, öte yandan bu kesime emeklilik hakkı tanınması durumunda maliyetin ne olacağının ise açıklanmadığını ileri sürdü.

2006 yılında yürürlüğe giren bir düzenleme ile emeklilik aylıklarının giderek düşürüldüğünü anlatan Gürer, 48-50 yaş arasında olup da emekli olamayan vatandaşların iş bulamadığını, bu kişilerin 65 yaşına kadar maaş da alamayacaklarını kaydetti.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının 2019 yılında çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Gürer, iktidarın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını 2019 yılında çözüme ulaştırması gerektiğini ifade etti.

Taşeron işçilerin kadroya geçişinde de mağduriyetler bulunduğunu aktaran Gürer, kadro bekleyen binlerce işçinin mağduriyetinin bir an önce sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

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