Türkiye’de Gençlerde Mutsuzluk Artıyor

Genç nüfusun en düşük olduğu ülkeler ise (yüzde 8,8) Bulgaristan ve (yüzde 9) Çek Cumhuriyeti.

Genç nüfusun toplam nüfusa oranında bu iki ülkeyi yüzde 12,3 ile Hollanda, yüzde 11,8 ile Fransa takip ediyor.

AB’nin en genç nüfusa sahip ülkeleri Güney Kıbrıs ve İrlanda.

Genç nüfusun düşüş eğilimi sürse de Türkiye, hala Avrupa Birliği’nin (AB) 27 ülkesinden daha genç nüfusa sahip.

Türkiye hala AB’den çok daha ‘genç’

Türkiye İstatik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı ‘‘İstatiklerle Gençlik, 2020’’ çalışmasına göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362’e ulaşırken genç nüfus olarak kabul edilen 15-24 yaş grubu bu nüfusun 12 milyon 893 bin 750’lik kısmını oluşturdu.

Türkiye’nin genç nüfusunda azalma sürüyor. Milenyuma yüzde 20,5 oranında genç nüfusla giren Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır dile getirdiği ‘‘üç çocuk’’ talebine rağmen aradan geçen 20 yılda bu kesimin genel nüfusa oranı yüzde 15,4’e geriledi.

Genç nüfusun AB ortalaması ise yüzde 10,6.

En çok genç nüfus Hakkari’de en az genç nüfus Muğla’da

Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da genç nüfusun en fazla olduğu iller doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor.

İl bazında bakıldığında Hakkari yüzde 23,4 ile ilk sırada yer alıyor. Hakkari’yi yüzde 22,5 ile Şırnak, yüzde 21,8 ile Siirt ve yüzde 20,7 ile Van ve Muş takip ediyor.

Genç nüfusun toplam nüfusa oranında en alt sırada yüzde 12,5 ile Muğla bulunuyor. Muğla’yı yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir, yüzde 12,9 ile Tunceli ve yüzde 13,1 ile Çanakkale Artvin ve İzmir izliyor.

Mutlu olanların oranı azalıyor

TÜİK’in yaptığı ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ndaki önemli bulgu ise genç nüfusta artan mutsuzluk.

Mutsuz olduğunu belirtenler bir önceki yıl yüzde 9,6 iken 2020’de bu oran yüzde 14,2’ye yükselmiş.

2017 yılında araştırmaya katılanların yüzde 61,3’ü mutlu olduğunu söylerken bu oran 2019’da yüzde 56,7’ye 2020’de ise yüzde 47,2’ye gerilemiş durumda.

Genç erkeklerin yüzde 41,4’ü genç kadınların yüzde 53,2’si mutlu olduğunu söylüyor.