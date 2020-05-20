Türkiye’de günlük vaka sayısı 1000'in altına indi

Sağlık Bakanı Koca "Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz" dedi.Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs bilançosunu Twitter üzerinden açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”na göre ilk kez bir gün içinde kaydedilen yeni vaka sayısı 1000'in altına indi. Son 24 saat içerisinde 23 kişi koronavirüs sonucunda hayatını kaybederken iyileşen hasta sayısı ise bin 92 olarak açıklandı. Son bir gün içerisinde 20 bin 838 test yapılırken 972 yeni koronavirüs vakası kaydedildi.

Bu rakamlar sonucunda 20 Mayıs itibarı ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 152 bin 587 olurken can kaybı da 4 bin 222'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sayılara ilişkin Twitter hesabından bir değerlendirme yaptı. Koca, "Vaka sayımız, 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre sosyal mesafe” İfadelerini kullandı.

DW / EC, BK

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