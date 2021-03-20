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Türkiye'de günlük vaka sayısı 2021 rekoru kırdı

20.03.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, 15 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Günlük yeni vaka sayısı 15 bin 503 ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En son 30 Aralık günü 15 bin 692 vaka görülmüştü. Günlük vaka sayıları 25 Ocak’ta 6 bine yaklaştıktan sonra tekrar artışa geçmişti.

Türkiye'de günlük vaka sayısı 2021 rekoru kırdı

Sağlık Bakanlığı, 15 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı.

Günlük yeni vaka sayısı 15 bin 503 ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

En son 30 Aralık günü 15 bin 692 vaka görülmüştü.

Günlük vaka sayıları 25 Ocak'ta 6 bine yaklaştıktan sonra tekrar artışa geçmişti.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılması bugünkü Kabine toplantısında görüşülmüş fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut önlemlerle devam etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

15 Mart günü hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 olarak açıklandı. Günlük ölüm sayılarında azalma durmuş olsa da henüz bir artış trendi de bulunmuyor.

Bakanlık iyileşen kişilerin sayısını 15 bin 893 olarak açıkladı. Günlük test sayısı da 151 bin 113 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, 15 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893'e, can kaybı da 29 bin 552'ye'e yükseldi.

Aşılanan kişi sayısı ise 7,9 milyonu aştı. Bunlardan 3,5 milyonu ikinci doz aşısını da oldu.

TABLO

Bakan Koca, "Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" uyarısı yaptı.

Kademeli normalleşme süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart'taki kabine toplantısı sonrası normalleşme takviminin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre;

  • Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü devam edecek.
  • Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.
  • Türkiye'nin tamamında 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı devam edecek.
  • Kamunun çalışma saatleri normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.
  • Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
  • Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.
  • Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.
  • Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.
  • Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

Bakan Koca, daha önceki açıklamasında normalleşme takviminin nasıl uygulanacağı ve illerin risk durumuna göre nasıl sınıflandırılacağı hakkında detayları paylaşmıştı.

Buna göre iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.

  • Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
  • Yüz binde 11-50 arası vaka olan iller "orta riskli",
  • Yüz binde 51-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
  • Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.

Örneğin, bir ilde salgın çok yüksek düzeyde fakat çevresindeki illerde vaka sayıları çok düşük ise, riskli şehre giriş ve çıkışlarla ilgili seyahat kısıtlamaları düşünülebilecek.

Koronavirüs

    • Türkiye'de vaka sayılarında artış görülmesinin ardından Kasım ayında yeni kısıtlayıcı önlemler devreye sokuldu.

    Şu anda geçerli olan önlemler kapsamında, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

    Ayrıca hafta sonu için de sokağa çıkma kısıtlaması yürürlükte. Bazı iş kolları ve sağlık sorunları istisna olmakla birlikte Cuma akşamları 21.00'de başlayan yasak, pazartesi sabahları 05.00'e kadar geçerli. Vatandaşlar aynı zamanda 10.00-17.00 saatleri arasında evlerine en yakın market ve eczanelere gidebiliyor.

    Koronavirüs

    Okullarda uzaktan eğitimin ilk dönemi 22 Ocak'ta sona erdi. Yarıyıl tatili de ara tatilin eklenmesiyle üç haftaya uzatıldı.

    Okullarda ikinci yarıyıl 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

    Türkiye genelinde ev dışında maske takma zorunluğu da devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, meskenler hariç kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar da dahil tüm alanlarda maske takmak zorunlu.

    Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Mart ayı itibarıyla kısıtlamalar yürürlüğe sokulmuştu. 1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdirilmiş, Temmuz ayında da sinema, tiyatro ve düğün salonları yeniden faaliyete geçmişti.

    Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantının yoğun olarak görüldüğü İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'yla uçuşlar da yaklaşık bir ay önce geçici süreyle durdurulmuş; ardından Hollanda ile seferler yeniden başlamıştı.

    Uçuşların durdurulduğu ülkelere 22 Ocak'ta Brezilya da eklendi.

    https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1352658983505555462?s=20

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