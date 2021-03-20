Türkiye'de günlük vaka sayısı 2021 rekoru kırdı

Sağlık Bakanlığı, 15 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı.

Günlük yeni vaka sayısı 15 bin 503 ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

En son 30 Aralık günü 15 bin 692 vaka görülmüştü.

Günlük vaka sayıları 25 Ocak'ta 6 bine yaklaştıktan sonra tekrar artışa geçmişti.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılması bugünkü Kabine toplantısında görüşülmüş fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut önlemlerle devam etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

15 Mart günü hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 olarak açıklandı. Günlük ölüm sayılarında azalma durmuş olsa da henüz bir artış trendi de bulunmuyor.

Bakanlık iyileşen kişilerin sayısını 15 bin 893 olarak açıkladı. Günlük test sayısı da 151 bin 113 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, 15 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893'e, can kaybı da 29 bin 552'ye'e yükseldi.

Aşılanan kişi sayısı ise 7,9 milyonu aştı. Bunlardan 3,5 milyonu ikinci doz aşısını da oldu.