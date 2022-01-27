Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 80 Bine Yaklaştı

Tüm dünyada etkili olan Coronna virüsü COVID-19’un Omicron varyantı Türkiye’de de baskın hale geldikten sonra vaka sayılarında yükseliş sürüyor. Son 24 saatte Türkiye’de resmi verilere göre tespit edilen vaka sayısı 80 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük Corona virüsü vaka sayısına göre son 24 saatte Türkiye’de 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi. Bir günde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 188 kişi oldu.

PCR testi zorunluluğunun birçok alanda kaldırılması ve semptom göstermeyen kişilere test yapılmaması kararına rağmen son 24 saatte Türkiye’de 416 bin 536 PCR testi yapıldı.

Son verilerle birlikte Türkiye’de salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı resmi verilere göre 10 milyon 400 bine yaklaştı. Corona virüsün yeni tipi COVID-19 nedeniyle bugüne dek yaşanan can kaybı da yine resmi verilere göre 84 bin 445 kişi oldu.

Son dönemde artan vaka sayıları hastanelerin yoğun bakım ünitelerine de yansıdı. Türkiye’deki hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki dolulul oranı yüzde 70’e ulaştı. Solunum cihazlarına bağlı hasta sayısındaki yoğunluk da yüzde 30,6 oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de birinci doz Corona virüsü aşısını yaptırmış kişilerin oranı yüzde 92,43 iken 2. doz aşısını da yaptırmış kişi oranı da yüzde 82,49’a ulaştı. Türkiye’de bugüne dek yaklaşık 25 milyon kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Ülkede aşılanamın en yüksek olduğu il olarak Osmaniye görülürken aşılamanın en düşük olduğu il sıralamasında halen Şanlıurfa ilk sırada yer almaya devam ediyor.

