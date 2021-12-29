Türkiye’de Günlük Vakalar Arttı Sağlık Bakanı Uyardı

Türkiye’de Corona virüsü vakalarının günlük sayısı 19 Ekim’den sonra ilk kez 30 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının hızlı yayılması karşısında Twitter mesajıyla halkı uyardı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Salı günü 32 bin 176 vaka ve 184 can kaybı oldu. Bu rakamlar 12 Ekim’den bu yana görülen en yüksek rakamlar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin günlük vaka oranı Ekim ayındaki 30 bin seviyesinden Aralık ayında 20 binin altına inmişti. Reuters haber ajansına göre yeni enfeksiyonlar Pazartesi günü yüzde 30 artarak 25 binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanı Koca Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘‘Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz’’ dedi.

Haftasonunda Koca, Türkiye’de yeni Covid-19 vakalarının yüzde 10’undan fazlasını Omicron varyantının oluşturduğunu belirtmişti.

Türkiye geçen hafta yerli üretim Covid-19 aşısı Turcovac için acil kullanım onayı çıkarttı.

Türkiye’de şu ana kadar 130 milyon dozdan fazla Sinovac ve Pfizer/BioNTech aşısı uygulandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Omicron’ açıklaması

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada bazı basın organlarında Omicron varyantının oranının yüzde 42 olduğuna dair yapılan haberler yalanlandı.

Açıklamada Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatıldığı belirtildi.

Buna göre 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısının 3 bin 344 olduğu; bunların 3 bin 73’ünün Delta , 42’sinin Omicron varyantı olduğu kaydedildi. İstanbul’da 30, İzmir’de 6, Şırnak’ta 1, Diyarbakır’da 1, Kütahya’da 2 ve Isparta’da 2 Omicron varyantının görüldüğü kaydedildi.

