Türkiye’de Günlük Vakalarda Yeni Rekor

Türkiye’de son 24 saatte 68 bin 413 yeni Covid-19 vakası görüldü. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bu rakam kayıtlardaki en yüksek günlük vaka sayısına işaret ediyor. Corona virüsünün Omicron varyantı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de vakaların hızla artmasına neden oluyor.

Sağlık Bakanlığı ayrıca yine son 24 saat içinde Covid-19’dan kaynaklanan 156 ölüm olduğunu açıkladı. Omicron’un baskın varyant haline geldiği Türkiye’de vakalar son bir haftada iki katına çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazdığı Twitter mesajında halka kalabalıklardan uzak durma çağrısı yaptı. Koca, ‘‘Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda’’ ifadelerini kullandı.

Koca sabah saatlerinde paylaştığı Twitter mesajında ise hareketliliği azaltma mesajı vermiş ve şu sözleri kullanmıştı, ‘‘Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim.’’

Türkiye’de bir gün önce ise son 24 saatte 66 bin 467 vaka ile yine yeni vaka sayısında rekor kırılmış, günlük can kaybı 143 olarak açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun Çarşamba günkü toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul’da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır" denilmişti.

Açıklama herhangi bir kapanma önlemi ya da eğitimde çevrimiçi derslere geçilmesi yönünde uyarı içermemişti.

Mevcut karantina koşullarının yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı belirtilen açıklamada ‘‘Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7’nci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer" denilmişti.

Sağlık Bakanı Koca, bugün yazdığı Twitter mesajında dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında geçen ‘‘karantina’’ sözcüğünün doğrusunun ‘‘izolasyon’’ olması gerektiğini söyledi.

Covid-19’a yakalananların kendilerini toplumdan bir süre soyutlamasına dünya genelinde ‘‘izolasyon’’, temaslı olan ancak Covid-19 olup olmadığı bilinmeyen kişilerin kendilerini toplumdan soyutlamasına ise ‘‘karantina’’ deniliyor.

