Türkiye’de Halk Aşıya Ne Kadar Güveniyor?

Son 24 saatte 19 bin 761 kişinin testinin pozitif çıktığı Türkiye’de Corona virüsü vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407 olduğunu söyledi.

Salgının aşısızlar arasında hızla yayılmaya devam ettiğini belirten uzmanlar, hastanede yatan hastaların büyük çoğunluğunun ya tek doz aşı olan ya da hiç olmayanlardan oluştuğuna dikkat çekiyor.

Peki bu tartışmaların gölgesinde İstanbul’da halk aşıya nasıl bakıyor? Aşıya güveniyor ve ilgi gösteriyor mu? VOA Türkçe, İstanbullular’ın konu hakkındaki görüşlerini aldı.

“Eşim aşı oldu ama ben olmak istemiyorum”

Havvanur-Serdar Eroğlu çifti, aşı konusunda tartışma yaşayan ailelerden. Havvanur Eroğlu, aşıya karşı olduğunu belirtirken eşi Serdar Eroğlu ise aşı olduğunu ve herkesin de aşı olması gerektiğini ifade ediyor

Havvanur Eroğlu, “Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum. Çok güvenemedim açıkçası. Eşim oldu ama ben olmak istemiyorum. Corona virüsü için dünya gündeminde neler söyleniyor. Yoksa insanlar neden gidip aşı olmasınlar ki? Doğduğumuz günden itibaren diğer aşılarımızı olduk, bu zamana kadar hiçbir şey çıktı mı, çıkmadı. Bir sürü söylem var. Bir çeşit aşı olur, bu aşının birçok çeşiti var” dedi.

“İnsanlar kulaktan dolma bilgiler yerine bilime güvensinler”

Serdar Eroğlu, “Her alanda bilime çok inanıyorum ve güveniyorum. Ben BioNTech aşısı oldum, eşime de aşı olması yönünde baskı uyguluyorum ama sonuçta karar onun. Bu dönemde insanların daha çok kulaktan dolma bilgiler yerine bilimin ne söylediğine inanmaları ve onun doğrultusunda hep birlikte aşı olunması taraftarıyım” diye konuştu.

“Genetiğimizle oynayabilirler, şüpheli baktığım için olmak istemiyorum”

Üniversite öğrencisi Semih Çetin, “Aşı olduğumuzda genetiğimizle oynayabilirler ve benzeri başka hastalıklar ortaya çıkabilir. Şüpheli baktığım için olmak istemiyorum. Eğer maske, mesafe gibi tedbirlere uyarsak, zamanla salgının düzeleceğini inanıyorum” dedi.

“Türkiye’de her şeye önyargı var, hastalıktan kurtulabilmenin tek yolu belki de bu aşı”

Özel bir şirkette mühendis olarak çalışan Hakan Semih Yaşurgan, Türkiye’de insanların her şeye karşı önyargılı olarak yaklaştığını ifade etti:

“İnsanımız, aşı olsun Corona virüsü olsun dünya genelinde yapılan herhangi bir şeye önyargılı davranıyorlar. Ben aşı olacağım, herkesin de aşı olması gerekiyor. Bu kötü bir şey değil sonuçta. Pandemi sürecindeyiz ve insanların bu hastalıktan kurtulmasının tek yolu belki de bu aşı. Hayat, maske takarak devam etmez.”

“Aşıların içinde ne olduğunu bilmiyoruz”

Üniversiteden yeni mezun olan Fatih Emre Ufacıkkıran aşıya şüphe ile bakanlardan. Aşının içinde ne olduğunun bilinmediğini ifade eden Ufacıkkıran, “Ben mecburen aşı yaptırdım. Çünkü mezuniyet törenimde aşı zorunluluğu vardı. Gönül, aşının herkesin kendi tercihine bırakılmasını isterdi ama maalesef böyle bir imkan olmayacak. Yarın öbür gün seyahatlerde, sinemalarda, toplumsal alanlarda hepimize aşı zorunlu kılınacak. Bence bu hastalığın çözümü biliniyor ama gizleniyor. Aşıların içinde ne olduğunu bilmiyoruz, belki de içinde bir grip aşısı var. Sosyal medyada aşı yapılan kola metal şeyler yapıştırıldığını görüyoruz. Bunlara çip diyorlar, sim kartı diyorlar” ifadelerini kullandı.

“Herkes aşı olursa bu hastalıktan kurtulabiliriz”

Emekli Ahmet Metin, herkesin aşı olması durumunda Delta varyantının etkili olamayacağını belirtti:

“Aşıya karşı değilim. Bugün üçüncü dozu oldum, herkesin de olmasını isterim. Sağlığımız için bir an önce Corona virüsün yok olmasını candan istiyorum. Bütün vatandaşlarımız aşılarını olursa delta salgınından kurtulmuş oluruz. Eğer aşımızı olmazsak maalesef eski günlere döneriz.”

“Açıklamalar tutarsız, güvenmiyorum”

Melike Avşar, aşı konusunda tutarlı açıklamaların yapılmaması nedeniyle aşıya güvenmediğini kaydetti. Avşar, “Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum. Yapılan açıklamalara hiçbir şekilde güvenmiyorum. Çünkü tutarlı bir açıklama yok. Mesela bir hafta önce bilim adamları yeni bir aşı üretileceğini söylüyor. Sürekli bir aşı üretiliyor. Bizi şu anda denek olarak kullandıklarını düşünüyorum. Türk insanı denek mi? Madem yeni bir aşı üretiliyor biz neden bir önceki aşıyı oluyoruz. Böyle olunca güvenemiyorsunuz” diye konuştu.

“Ailemi korumak adına hemen aşı oldum”

Anne ve babasının kronik rahatsızlıkları olduğu için sırası gelir gelmez aşı olduğunu ifade eden Deniz Sekmen, “Önce annem ve babam aşı oldu. Annemler korkularından dışarıya çıkamıyor, çıktığı zaman da çift maske takıyor. Ben de dışarı çıkarken onlara bir şey olacak korkusuyla aşımı hemen oldum” diye konuştu.

“ ‘Kısır yapıyor’ söylentileri yüzünden olmayacağım”

Özel bir işletmede çalışan Furkan Şahin, aşıyla ilgili söylentilerden dolayı aşı olmayacağını belirtti:

“Ben aşı olmadım. Çünkü kısır yapıyor, vs diye çok söylentiler var. Bu söylentilerle alakalı kimse de doğru düzgün açıklama yapmıyor. Bu nedenle aşı olmayacağım.”

