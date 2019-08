“Türkiye’de her 10 kişiden biri KOAH hastası”

Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu, Türkiye’de her 10 kişiden birinin KOAH hastalığına yakalandığını belirterek, KOAH’ın dünyada 4. ölüm nedeni olduğunu söyledi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu açıklamasında, KOAH’ın akciğerlerde ortaya çıkan, sinsi ve geri dönüşümü oldukça sınırlı olan çok önemli önlenebilir bir hastalık olduğunu, dünya üzerinde bu hastalıktan dolayı sıkıntısı olan insan sayısının ise, 200 milyondan fazla olduğu belirtti. Türkiye’de, neredeyse her on kişiden birinin ‘KOAH’ hastası olduğunu ve beş hastadan bir tanesinin hastalığının farkında bile olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada KOAH’ın en önemli 4. ölüm nedeni olduğunu ve yılda 2.9 milyon kişinin bu hastalıktan dolayı öldüğünü söyledi. Türkiye çapında ölüm nedenleri arasında ise KOAH’ın 3. Sırada yer aldığına vurgu yapan Aytaçoğlu, her yıl bu hastalıktan 26 bin kişi öldüğünü söyledi.

Soluma ile ortaya çıkıyor

Barlas N. Aytaçoğlu; “KOAH, zararlı duman ve toz parçacıklarını uzun yıllar soluma neticesinde gelişen, anormal mikrobik olmayan iltihabi yanıt (yangı) ile oluşan, hava yollarında kalıcı ve ilerleyici daralmayla seyreden bir akciğer hastalığıdır. Bu hastalığın en kötü yanı, bronşlarda oluşan tıkanmanın bir daha düzelmemesi ve tedavi olunmaz ise hastalığın sinsice ilerlemesidir. Hava keseciklerinin yırtılarak birleşmesi ve daha büyük keseler halini alması (amfizem) ve bronşlardaki ilerleyici tıkanma karakteristiktir. Bu zeminde sık enfeksiyon gelişmesi de olası hale gelmektedir” dedi.