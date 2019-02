Türkiye'de her 100 çocuktan 3'ü skolyoz

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - Haliç Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de skolyozun (omurga eğriliği) görülme sıklığını ortaya koymak için 17 bin çocuk üzerinde ilk kez yapılan araştırmada her 100 çocuktan 3'ünün skolyoz olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ve Haliç Üniversitesinin de yürütücü olduğu çalışma ile 2017 yılında 10-15 yaş grubunda orta öğrenime devam eden Türkiye'deki her seviyeden kura usulüyle belirlediği 85 okulda 17 bin çocuk üzerinde 'Adölesan İdiyopatik Skolyoz Prevelans' araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya göre her 100 çocuktan 2,5 veya 3'ü skolyoz. Yine aynı araştırmada skolyozun kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha fazla görüldüğü tespit edildi. 100'e yakın fizik tedavi uzmanı ve fizyoterastin katılımıyla Türkiye'de ilk kez yapılan araştırma ekibinde yer alan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Hürriyet Gürsel Yılmaz, araştırmayla skolyozun Türkiye'deki görülme sıklığını ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi. Erken tanının ve ailelerdeki farkındalığın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Yılmaz, "En sık görülme yaşı 9-10 yaş. 10-15 yaş arasındaki sıklık dünyada yüzde 2-3 civarında. Yani her çocuktan 2 veya 3'ünde skolyoz var. Araştırmalar da bu verileri destekliyor. Farkındalık ne kadar çok artırılırsa erken tanı gerçekleştirilir. Özellikle ailelere çocuklarının omurgalarını düzenli aralıklarla kontrol etmelerini tavsiye ediyorum" dedi. OMURGADA 10 DERECENİN ÜZERİNDEKİ EĞRİLİĞE DİKKAT Ergenlik döneminde skolyoz riskinin artığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "10-15 yaş arasında çocuklarda skolyoz sık görülüyor, erkan tanı tedaviyi hızlandırıyor. Ergenlik dönemin skolyoz olma riski artıyor.Omurgada sağa veya sola doğru 10 derecenin üzerine radyolojik olarak saptanan eğirliğe skolyoz diyoruz. 10 ile 20 derece aralığındaki eğrilikte hastaları izleyerek takiplerini yapıyoruz. 20-40 derece arasındaki eğriliklerde çocuklarda korse ve egzersiz tedavisini uyguluyoruz. 45 derece ve üzerindeki eğirlikte ise cerrahi müdahale gerekiyor" diye konuştu. SKOLYOZ SIKLIKLA 10 YAŞINDA BAŞLIYOR Nedeni bilinmeyen skolyozlara 'idiyopatik skolyoz' denildiğini aktaran Prof. Dr. Yılmaz, "En sıkla skolyoz 10 yaş civarında başlıyor. Çünkü bu yaşlarda çocuklar hızlı büyüme dönemine giriyor. Skolyozun da bu hızlı büyüme döneminde hormonal ve gelişimsel değişikliklerle ortaya çıktığı öne sürülüyor. Hala daha skolyozun nedenleri büyük oranda bilinemiyor" ifadelerini kullandı. AİLELERİN FARKINDA OLMASI ŞART Belli aralıklarla ailelere çocuklarının omurgalarını kontrol etmelerini öneren Prof. Dr. Hürriyet Gürsel Yılmaz, "Ailelerin bu konuda farkındalığını artırmak gerekiyor. Çünkü çocuklar kendileri yıkanıp giyinmek istiyor, aileler bu eğriliği göremeyebiliyor. Mutlaka belli aralıklarla çocukların omurgalarını kontrol etmek lazım" dedi. AĞIR OKUL ÇANTASI SKOLYOZ YAPMIYOR Skolyozu olanlara spor yapmaları ve aktif olmaları uyarısında bulunan Prof. Dr. Yılmaz, "Ağır okul çantası taşımak ve ders çalışmak skolyoz yapmıyor. Ama mevcut bir skolyoz söz konusuyla bu durumu artırabiliyor böyle bir risk var. Skolyozu olan kişilerin oturma,ayakta durma ve günlük aktivitelerinde mutlaka kendilerine öğretilen doğru duruşu korumaları gerekir. En önemlisi ise aktif olmaları,spor yapmaları ve uygun egzersizleri düzenli yapmaları lazım" diye konuştu. KIZ ÇOCUKLARI DAHA FAZLA RİSK ALTINDA İdiyopatik skolyozun kız çocuklarında daha sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "Skolyozun genetik olduğuna dair kesin bilgi yok ama ailede varsa kişilerin daha dikkatli olmasını öneriyorum. İdiyopatik skolyoz kız çocuklarında daha sık görülüyor. Bizim araştırmamızda 5'e 1 oranında çıktı. Yani 5 kıza karşılık 1 erkekte skolyoz var. Dünyada da 3'e 1 ile 7'ye 1 arasında ırklara ve coğrafi bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Kız çocukları daha fazla risk altında o yüzden 10-12 yaş arasında ailelerin kontrol etmeleri gerekiyor. Uzmanların yaptığı araştırmaya göre kız çocuklarının ağırlıklı olmasının nedeni östrojen hormonuna bağlı gibi duruyor ama kesin bir neden şu anda yok" ifadelerini kullandı. YÜZMENİN SKOLYOZA ETKİSİ Çocukların bireysel durumuna göre egzersiz önerilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Skolyoz saptanan çocuklara yüzme tavsiye ediliyor. Ama ilginçtir klinik veriler, yüzen çocuklarda skolyozun daha çok olduğunu gösteriyor. Tartışmalı ve açıklanmayan bir konu. Çocuğun bireysel durumuna egzersiz önerilmeli" dedi.