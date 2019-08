Türkiye’de her 100 kişiden 12’sinde silah var. Çocuklar bile internetten silah sahibi oluyor ve kargoyla silahlar kapıya kadar gönderiliyor. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, "Ruhsatlı silahlarda 2 yılda bir sağlık kontrolü şartı getirilmeli.Polis suçluları ele geçirse de silah satışı yapan diğer çeteler pıtırak gibi ürüyor. Diğer yandan sosyal medya platformlarında tespit ettiğim 200’e yakın sayfada ruhsatsız silah satan silah kaçakçıları var" dedi.

Eurostat’ın (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerine göre Türkiye Avrupa Birliği üye ve üyelik sürecindeki ülkeler arasında cinayet oranlarında en yüksek üçüncü ülke. Her 100 kişiden 12’sinde silah var. 178 ülke arasında silahlanma konusunda Türkiye 14’üncü sırada. Silah ticareti ile ilgili şeffaflık konusunda 48 ülke arasında 31’inci sırada yer alıyor.

Yasal yükümlülükleri yerine getiren her Türk vatandaşı kurusıkı tabanca ve av silahı satın alma hakkına sahip. Kurusıkı tabanca satın alabilmek için gerekli şartlar 18 yaşını doldurmuş olmak, Adli Sicil Kaydını ibraz etmek, işlemler bittikten sonra 5 dakika 45 saniyede internet üzerinden resmi olarak silah alabiliyorsunuz. Son 23 ayda, 1 milyon 629 bin 587’si yivsiz tüfek ve 704 bin 111’i tabanca olmak üzere toplam 2 milyon 333 bin 698 yivsiz av tüfeği ve tabancanın ruhsatlandırıldı.