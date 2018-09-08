“Türkiye’de her 4 ölümden birinin nedeni hipertansiyon”

LEFKOŞA, (DHA) - FAZLA tuz tüketimi, aşırı alkol ve stresli yaşam kaynaklı ortaya çıkabilen hipertansiyonla ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, “Türkiye’de her dört ölümden birinin nedeninin hipertansiyon olduğu belirlenmiştir” dedi. Dünyadaki erişkin nüfusun yüzde 26’sının hipertansiyon hastası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Duygu, 2025 yılında ise bu sayının yüzde 29’lara kadar ulaşacağı belirtti.
Yüksek tansiyon veya tıptaki adıyla hipertansiyon olarak bilinen hastalığın aslında atardamarların içindeki kanın damar duvarına uygulamış olduğu anormal yüksek basınç durumu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, “Özellikle birinci derece yakınlarında yüksek tansiyon bulunan aşırı kilolu, fiziksel olarak hareketsiz yaşam tarzına sahip, fazla tuz tüketen, aşırı alkol alan, stresli yaşam şekli olanlar ile şeker ya da böbrek hastalığı olanlarda riskin daha fazla. Hipertansiyon tüm dünyadaki önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada gelmektedir. Felç, görme kaybı, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve tüm diğer atardamarlarda damar sertliğine yol açabilir. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen patent çalışmasında, Türkiye’de her dört ölümden birinin nedeninin hipertansiyon olduğu belirlenmiştir” dedi.
“FELÇ, KALP YETERSİZLİĞİ VE KALP DAMARLARINDA SERTLİĞE NEDEN OLUYOR”
Yapılan büyük çaplı çalışmalarda yüksek tansiyonun felç gelişimini yedi kat, kalp yetersizliğinin gelişimini altı kat, kalp damarlarındaki damar sertliğinin gelişimini ise dört kat artırdığını söyleyen Prof. Dr. Duygu, yüksek tansiyonun tüm hastalıklar için değiştirilebilir risk faktörlerinin başında geldiğini belirterek, “Yüksek tansiyonlu hastalarda kan basıncını 1 - 2 mmHg düşürmek bile kalp damar hastalıklarından ölümlerde önemli azalma sağlamaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, 5 yıllık tedavi ile küçük tansiyonun 5 - 6 mmHg’lık düşürülmesi felçleri yüzde 42, kalp damarlarındaki tıkanıklıklara bağlı olay gelişme olasılığını da yüzde 16 oranında azaltmıştır” şeklinde konuştu.
“TOPLUMUN YAKLAŞIK YÜZDE 32’Sİ HİPERTANSİYON HASTASI”
Dünyadaki erişkin nüfusun yüzde 26’sının hipertansiyonu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bu oranın 2025 yılında yüzde 29’lara kadar ulaşacağına dair öngörüde bulunulduğunu ifade etti. Türkiye’de gerçekleştirilen büyük çaplı çalışmaların sonucunda, toplumun yaklaşık yüzde 32’sinde hipertansiyon hastalığının görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Duygu, kadınlarda bu sıklığın yüzde 36 erkeklerde ise yüzde 27.5 olduğunu kaydetti. Hipertansiyon sıklığında yaşla birlikte artış eğilimi görüldüğünü de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Duygu, “35
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