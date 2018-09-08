“Türkiye’de her 4 ölümden birinin nedeni hipertansiyon”

LEFKOŞA, (DHA) - FAZLA tuz tüketimi, aşırı alkol ve stresli yaşam kaynaklı ortaya çıkabilen hipertansiyonla ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, “Türkiye’de her dört ölümden birinin nedeninin hipertansiyon olduğu belirlenmiştir” dedi. Dünyadaki erişkin nüfusun yüzde 26’sının hipertansiyon hastası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Duygu, 2025 yılında ise bu sayının yüzde 29’lara kadar ulaşacağı belirtti.

Yüksek tansiyon veya tıptaki adıyla hipertansiyon olarak bilinen hastalığın aslında atardamarların içindeki kanın damar duvarına uygulamış olduğu anormal yüksek basınç durumu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, “Özellikle birinci derece yakınlarında yüksek tansiyon bulunan aşırı kilolu, fiziksel olarak hareketsiz yaşam tarzına sahip, fazla tuz tüketen, aşırı alkol alan, stresli yaşam şekli olanlar ile şeker ya da böbrek hastalığı olanlarda riskin daha fazla. Hipertansiyon tüm dünyadaki önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada gelmektedir. Felç, görme kaybı, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve tüm diğer atardamarlarda damar sertliğine yol açabilir. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen patent çalışmasında, Türkiye’de her dört ölümden birinin nedeninin hipertansiyon olduğu belirlenmiştir” dedi.