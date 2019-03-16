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Türkiye'de her 7 kişiden 1'i böbrek hastası

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Medicana International Ankara Hastanesinde Dünya böbrek günü kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Nefroloji Uzmanı Prof.

Türkiye'de her 7 kişiden 1'i böbrek hastası

ANKARA, (DHA)- Medicana International Ankara Hastanesinde Dünya böbrek günü kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, Türkiye'de her 7 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğunu söyledi.

Tüm dünyada erişkinlerin yaklaşık yüzde 10'unda böbrek hastalığı bulunduğu tahmin edilmektedir. Türk Nefroloji Derneği'nin gerçekleştirdiği CREDIT çalışması, Türkiye’de erişkinlerin yüzde 15.7’sinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı bulunduğunu göstermiştir. Medicana International Ankara Hastanesinde Dünya Böbrek Günü kapsamında söyleşi düzenledi. Diyaliz merkezi çalışanları, böbrek yetmezliği hastaları, böbrek nakli olmuş ve nakil için aday hastaların katıldığı söyleşide, Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, Prof. Dr. Emre Tutal ve Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nurper Erberk Özen konuşmacı olarak yer aldı ve hastaların sorularını cevapladılar.

"HASTALIK SIKLIKLA SİNSİ İLERLİYOR"

Medicana International Ankara Hastanesinde düzenlenen söyleşide Dünya ve Türkiye'de böbrek yetmezliği ve böbrek naklinde güncel durum konusu ile ilgili konuşan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, Türkiye'de her 7 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğunu ve hastalığın sıklıkla sinsi seyrettiğini vurguladı.

Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisin zor olduğunu dile getiren Sezer, "Kronik böbrek hastalığı basit ve ucuz kan ve idrar testleri ile kolayca teşhis edilebilir. Erken evrede saptandığında hem kronik böbrek hastalığına özgü genel önlemler, hem de altta yatan veya eşlik eden hastalıklara yönelik tedavi yaklaşımları ile ilerlemesi engellenebilir veya geciktirilebilir. Üstelik riskli bireylere yönelik etkin tarama ve tedavi ile hastalığın gelişimi de önlenebilir" dedi.

"HASTALIĞI İNKAR, TEDAVİYİ GECİKTİRİYOR"

Medicana International Ankara Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nurper Erberk Özen ise kronik hastalıklarla baş etme yöntemleri konusunda; diyaliz tedavisine uyum sağlama sürecinde yas tepkileri ve çökkünlüklerin ortaya çıkabileceğini, bu durumda inkâr mekanizması ile bir savunma sistemim devreye girebileceğini vurguladı.

Dr. Erberk Özen, "İnkarın kullanılması tıbbi tedavinin kötüye gitmesiyle sonuçlanabilir. Olumsuz tutumların terapiyle düzeltilmesiyle, bireyin duygu durumunun düzeltilmesi sağlanabilir.

BESLENME VE EGZERSİZ ÖNEMLİ

Medicana International Ankara Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tutal ise, söyleşide kronik böbrek yetmezliğinde fosfor ve potasyum yönetimleri konusu hakkına bilgi verdi. Tutal, "Kronik böbrek yetmezliğinde beslenme oldukça önemlidir. Düzenli egzersiz yapılmalı, sağlıklı beslenmeli ve ideal vücut ağırlığımızın korunması, tuzun azaltılması, yeterli su içilmesi, sigaradan ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılmalısı gerekmektedir" diye konuştu.

Türkiye'de her 7 kişiden 1'i böbrek hastasıTürkiye'de her 7 kişiden 1'i böbrek hastasıTürkiye'de her 7 kişiden 1'i böbrek hastası

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