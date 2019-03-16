Türkiye'de her 7 kişiden 1'i böbrek hastası

ANKARA, (DHA)- Medicana International Ankara Hastanesinde Dünya böbrek günü kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, Türkiye'de her 7 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğunu söyledi.

Tüm dünyada erişkinlerin yaklaşık yüzde 10'unda böbrek hastalığı bulunduğu tahmin edilmektedir. Türk Nefroloji Derneği'nin gerçekleştirdiği CREDIT çalışması, Türkiye’de erişkinlerin yüzde 15.7’sinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı bulunduğunu göstermiştir. Medicana International Ankara Hastanesinde Dünya Böbrek Günü kapsamında söyleşi düzenledi. Diyaliz merkezi çalışanları, böbrek yetmezliği hastaları, böbrek nakli olmuş ve nakil için aday hastaların katıldığı söyleşide, Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, Prof. Dr. Emre Tutal ve Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nurper Erberk Özen konuşmacı olarak yer aldı ve hastaların sorularını cevapladılar.

"HASTALIK SIKLIKLA SİNSİ İLERLİYOR"

Medicana International Ankara Hastanesinde düzenlenen söyleşide Dünya ve Türkiye'de böbrek yetmezliği ve böbrek naklinde güncel durum konusu ile ilgili konuşan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, Türkiye'de her 7 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğunu ve hastalığın sıklıkla sinsi seyrettiğini vurguladı.