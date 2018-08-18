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"Türkiye'de her çocuk Filistin muhabbetiyle doğuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 01:26 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu aşılamaya çalışıyoruz. Türkiye'de doğan her çocuk Filistin muhabbeti ile doğuyor. İnşallah böyle de devam edecektir" - "Müslümanların birlik ve beraberliğinin en önemli göstergelerinden biri 'Müminler ancak kardeştir' Ayet-i Kerimesidir"

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Türkiye'de doğan her çocuk Filistin muhabbeti ile doğuyor. İnşallah bu böyle devam edecektir." dedi.

Erbaş, Mekke'deki Din Hizmetleri Ataşelik binasında Filistin-Gazze Din İşleri ve Vakıflar Bakan Vekili Dr. Hasan Sayfi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, gönüllerinde Filistin'in ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Filistin'i İstanbul, Mekke ve Medine'den ayrı görmediklerini belirten Erbaş, "Çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu aşılamaya çalışıyoruz. Türkiye'de doğan her çocuk Filistin muhabbeti ile doğuyor. İnşallah böyle de devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Uluslararası Kudüs Zirvesi"ne değinen Erbaş, Türkiye'nin Filistin sorununun çözümü için gayretlerini hatırlattı.

Zirvedeki çağrının önemine vurgu yapan Erbaş, Kudüs ziyareti ve Kudüs bağlantılı umre ziyaretlerinin artırılmasının da zirvenin sonuç bildirgesinde yer aldığını kaydetti.

"Bu çağrımızın sonuç verdiğini görmek bizi mutlu ediyor." diyen Erbaş, Müslümanların birliği ve beraberliği için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlattı.

Filistinli gençlerin eğitimi üzerinde duran Prof. Dr. Ali Erbaş, "Eğitim konusunda Türkiye'de Filistinli gençlerin çeşitli üniversitelerde okutulması için her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Bakan Vekili Sayfi ise kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Erbaş'a Filistin halkının selamlarını ileten Sayfi, "Gazze halkı Türkiye'nin durumunu yakından takip ediyor çünkü İslam ülkeleri içerisinde onlar için dayanak olarak sadece Türkiye'yi görüyorlar." ifadelerini kullandı.

- İran Hac İşleri heyetiyle görüşme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İran Hac İşleri Sorumlusu Ali Kadı Asker ve beraberindeki heyeti de kabul etti.

Erbaş, heyetle görüşmesinde, Türkiye ile İran arasında tarihten gelen köklü ilişkiler olduğunu söyledi.

İran ve Türkiye'nin iki büyük ülke olduğunu ifade eden Erbaş, "Müslümanların birlik ve beraberliğinin en önemli göstergelerinden biri 'Müminler ancak kardeştir' Ayet-i Kerimesidir. Bu açıdan bizim ilişkilerimizi daha da ileri boyutlara taşımamız gerekiyor. Buna dünya Müslümanlarının gerçekten ihtiyacı var." sözlerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac hizmetlerine de değinen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İrşat hizmetleri için Türkiye'den 57 hocamızı görevlendirdik. Bu hocalarımızın bir kısmı ilahiyat fakültesinde profesör, bir kısmı Başkanlığımızda çalışan genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız ve il müftülerimizden oluşuyor. Mekke'deki hastanemizden sonra hac döneminde bir hastane kurduk. Hacılarımız bu hizmetten çok memnun oldu."

Kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür eden Ali Kadı Asker ise Türk hacılarının tertip ve düzen içinde ibadetlerini yapmalarının dikkatlerini çektiğini aktardı.

Ayrıca Asker, önceki yıllarda Diyanet'in tecrübelerinden istifade ettiklerini dile getirdi.

Filistin ve İran heyetlerinin ziyaretlerinde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ve Prof. Dr. Ramazan Muslu, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay hazır bulundu.

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