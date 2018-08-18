"Türkiye'de her çocuk Filistin muhabbetiyle doğuyor"

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Türkiye'de doğan her çocuk Filistin muhabbeti ile doğuyor. İnşallah bu böyle devam edecektir." dedi. Erbaş, Mekke'deki Din Hizmetleri Ataşelik binasında Filistin-Gazze Din İşleri ve Vakıflar Bakan Vekili Dr. Hasan Sayfi ve beraberindeki heyetle görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, gönüllerinde Filistin'in ayrı bir yeri olduğunu vurguladı. Filistin'i İstanbul, Mekke ve Medine'den ayrı görmediklerini belirten Erbaş, "Çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu aşılamaya çalışıyoruz. Türkiye'de doğan her çocuk Filistin muhabbeti ile doğuyor. İnşallah böyle de devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu. İstanbul'da gerçekleştirilen "Uluslararası Kudüs Zirvesi"ne değinen Erbaş, Türkiye'nin Filistin sorununun çözümü için gayretlerini hatırlattı. Zirvedeki çağrının önemine vurgu yapan Erbaş, Kudüs ziyareti ve Kudüs bağlantılı umre ziyaretlerinin artırılmasının da zirvenin sonuç bildirgesinde yer aldığını kaydetti. "Bu çağrımızın sonuç verdiğini görmek bizi mutlu ediyor." diyen Erbaş, Müslümanların birliği ve beraberliği için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlattı.

Filistinli gençlerin eğitimi üzerinde duran Prof. Dr. Ali Erbaş, "Eğitim konusunda Türkiye'de Filistinli gençlerin çeşitli üniversitelerde okutulması için her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu. Bakan Vekili Sayfi ise kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür etti. Erbaş'a Filistin halkının selamlarını ileten Sayfi, "Gazze halkı Türkiye'nin durumunu yakından takip ediyor çünkü İslam ülkeleri içerisinde onlar için dayanak olarak sadece Türkiye'yi görüyorlar." ifadelerini kullandı. - İran Hac İşleri heyetiyle görüşme Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İran Hac İşleri Sorumlusu Ali Kadı Asker ve beraberindeki heyeti de kabul etti. Erbaş, heyetle görüşmesinde, Türkiye ile İran arasında tarihten gelen köklü ilişkiler olduğunu söyledi. İran ve Türkiye'nin iki büyük ülke olduğunu ifade eden Erbaş, "Müslümanların birlik ve beraberliğinin en önemli göstergelerinden biri 'Müminler ancak kardeştir' Ayet-i Kerimesidir. Bu açıdan bizim ilişkilerimizi daha da ileri boyutlara taşımamız gerekiyor. Buna dünya Müslümanlarının gerçekten ihtiyacı var." sözlerine yer verdi.