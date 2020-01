Türkiye’de her gün 2 kadın rahim ağzı kanserinden ölüyor

Rahim ağzı kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların için önemli bir sağlık sorunu. Türkiye’de yapılan araştırmalara göre her gün 4 kadına rahim ağzı teşhisi konulurken, yine her gün 2 kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor.

Rahim ağzı kanseri kadınlar arasında görülme olasılığı en yüksek kanser tiplerinden bir tanesi durumunda. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye’de her gün 4 kadına rahim ağzı teşhisi konulurken 2 kadında rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor ancak uzmanlar düzenli yapılacak taramalarla rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VM Medical Park Florya Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz rahim ağzı kanseri görülen kadınların tamamında HPV isimli ve cinsel yolla bulaşan bir virüsün görüldüğünü belirterek “Rahim ağzı kanseri ülkemizde önemli bir sağlık sorunu. Türkiye’de her gün 4 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor. Her gün 2 kadını rahim ağzı kanserinden kaybediyoruz. Biliyoruz ki rahim ağzı kanserinin tamamının da HPV denilen bir virüs görülüyor. Bu virüs cinsel yolla bulaşan bir hastalık ve toplumda oldukça sık görülüyor. Her 10 kadından bir tanesinde bu HPV virüsünü saptamak mümkün. Ancak bu virüsle enfekte olan her kadın rahim ağzı kanseri olmuyor. Bu süreci kolaylaştıran bazı faktörler var. Bunda da en önemli faktör sigara faktörü. Bağışıklık sistemini zayıf ve sigara kullanan hastalarda bu virüsle enfekte olduklarında rahim ağzı kanserinin daha sıklıkla görülüyor. Bu süreçte hasta sigarayı bırakmalı ya da bağışıklık sistemini güçlendirici aktiviteleri öneriyoruz” diye konuştu.