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Türkiye’de her yıl 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

Genel cerrahi uzmanı Tuna Bilecik, Türkiye’de her yıl 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu belirterek, "Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor.

Türkiye’de her yıl 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor

Genel cerrahi uzmanı Tuna Bilecik, Türkiye’de her yıl 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu belirterek, "Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Meme kanserinde erken tanı önemli. Erken evrede hastanın yüzde 100’e kadar iyileşme şansı var" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, çağımızda kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserine yönelik, Kongre ve Sergi Sarayı’nda Meme Kanseri Farkındalık Semineri gerçekleştirdi. VR Medical Park Hastanesi işbirliği ile 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında düzenlenen seminerde uzmanlar meme kanserini önlemede en etkili faktörün erken tanı olduğuna dikkat çekti. Kendi kendine meme muayenesinin ve mamografi çekiminin hastalığın erken teşhisinde önemine değinen uzmanlar, erken tanı ile meme kanserinde yüzde 100’e kadar iyileşme sağlanabildiğine dikkat çekti. Uzman doktorlar tarafından meme kanserinde tanı, risk faktörleri, tedavi ve korunma yöntemleri ile ilgili bilgiler verildiği, diyetisyenler tarafından da beslenmenin kanserle ilişkisinin anlatıldığı seminere, kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır, seminerde kanser, kanser istatistikleri, kanserde risk faktörleri, erken tanı ve korunma yöntemlerini anlatarak, katılımcıları bilgilendirdi. Kanserin, şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalığı gibi tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Nayır, meme kanserinden nasıl korunulacağını anlattı.
Türkiye’de her yıl 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu ve her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını ifade eden genel cerrahi uzmanı Tuna Bilecik ise meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekerken, erken tanı için hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini, önlenebilir ve değiştirilebilir risk faktörlerini anlattı.
Meme kanserinde belirtilerin neler olduğu konusunda katılımcıları bilgilendiren Bilecik, kendi kendine meme muayenesinin ve mamografinin hastalığın önlenmesi ve erken tedavi edilebilmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Erken evrede hastanın yüzde 100’e kadar iyileşme şansının olduğunu aktaran Bilecik, meme kanseri ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı.
Seminerde beslenme ve diyetetik uzmanı Meltem Gök tarafından kanser ile beslenmenin ilişkisi irdelendi. Konuşmasında kanserin genel nedenlerine değinen Gök, beslenmenin kanser oluşumundaki rolünü ve kanseri tetikleyen besinleri katılımcılarla paylaştı. Gök, tütün ve alkol kullanımı, aşırı veya yetersiz beslenme, uygun olmayan pişirme yöntemleri, küf ve toksinler ile zararlı ve yüksek dozda kullanılan katkı maddelerin meme kanserini tetiklediği ifade etti.

Türkiye’de her yıl 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor

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