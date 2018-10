Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - MEMORIAL Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, 2018 yılında dünya genelinde görülen 18.1 milyon kanserin 2 milyon 88 bininin meme kanseri olduğunu, Türkiye'de ise her yıl 30 bin meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Alihan Gürkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2004 yılında ekim ayını meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlediğini söyledi. Her yıl ekim ayında meme kanseri konusunda etkin farkındalık çalışmaları yapıldığına değinen Prof. Dr. Alihan Gürkan, meme kanserinde erken tanı ve tedavinin önemini vurguladı. Meme kanserinin dünya genelinde kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gürkan, 2018 yılında dünya genelinde 18.1 milyon kanser vakasının 2 milyon 88 bin kadarını meme kanserinin oluşturduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'DE HER YIL 30 BİN YENİ TEŞHİS

Prof. Dr. Alihan Gürkan, meme kanserinin Türkiye'de de kadınlarda en çok görülen vaka türü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gürkan, Türkiye'de her yıl 30 bin meme kanseri teşhisi konulduğunu belirtti.

SİGARA, OBEZİTE VE GENETİK FAKTÖRLER

Genç yaştaki hastalarda da meme kanseri riskiyle karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Gürkan, sigara kullanımı, obezite ve genetik faktörlerle kanser riskinin arttığını söyledi. Ailede anneanne, anne ve teyzede meme kanseri teşhisi konulmuşsa genç kızlarda da meme kanseri riskinin artacağını ifade eden Prof. Dr. Alihan Gürkan, meme kanseri tedavisinde erken tanının önemine dikkati çekti. Sigara kullanımının azaltılması veya tamamen bırakılması, yine kilo kontrolünün meme kanseri riskini olabildiğince en aza indirebildiğini söyleyen Prof. Dr. Gürkan, 40 yaş ve üstü kadınların yılda en az 1 kez, 50 yaş ve üstü kadınların ise yılda en az 2 defa doktora giderek test yaptırması gerektiğini belirtti.

SON 5 YILDA HAYATTA KALMA OLASILIĞI ARTTI

Meme kanserinin yaşam kaybı ile ilişkilendirilen kanserlerden biri olmaktan çıktığını anlatan Prof. Dr. Alihan Gürkan, erken tanı ve tedavi sayesinde son 5 yılda hayatta kalma olasılığının arttığını söyledi. Prof. Dr. Gürkan, "Meme kanseri hastalık sonuçlarının bu denli iyileşmesinin ana nedenleri, meme kanserlerinde artan farkındalık ile erken teşhis oranlarının yüksek ve tedavi seçeneklerinin daha fazla olmasıdır. Tüm meme kanserlerinin yüzde 60 kadarı erken evre (evre 1-2), yüzde 30 kadarı bölgesel olarak ilerlemiş, yani sadece koltuk altı lenf bezlerine metastaz yapmış durumda (evre 3) tanı almaktadır. Meme kanserlerinde ortalama tanı alma yaşı 62'dir" dedi.

Meme kanserinin sadece kadınlara özgü olmadığı, erkeklerde de görüldüğüne dikkati çeken Prof. Dr. Gürkan, "Birçok kişi farkında olmasa da meme kanseri erkeklerde de görülebilir. Çünkü erkekler çok küçük olsa da meme dokusuna sahip" diye konuştu.

