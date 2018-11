Türkiye'de her yıl bin bebekten 3'ü, omuriliği dışarıda doğuyor

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Saim Kazan, Türkiye'de her yıl bin bebekten 3'ünün, omuriliği dışarıda olarak dünyaya geldiğini belirtti. Prof. Dr. Mehmet Saim Kazan, hamileliğin başında bebeğin omuriliğinin gelişmesini tamamlayamayıp, dış ortama açık hale gelmesi şeklinde açıklanan 'Spina Bifida- Myelomeningosel' hastalığının, genetik zeminde çevresel faktörlerle ortaya çıktığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kazan, bunun en önemli nedenlerinden birinin ise anne adayında folik asit yetersizliği olduğunu vurguladı. Verilere göre, her yıl yaklaşık bin canlı doğumda 3 bebeğin bu hastalıkla dünyaya geldiğini belirten Kazan, "Diyelim ki 1 milyon bebek dünyaya gelmişse bunların 3 bini bu hastalıkla doğuyor" dedi. 'Spina Bifida- Myelomeningosel'in hastalıklar grubu olduğunu aktaran Kazan, "İlk gördüğümüz bebeğin omuriliğinin anne karnında gelişmesini tamamlayamaması ve omuriliklerinin açıkta olması. Ama bu durum, bebeklerde gördüğümüz tek hastalık değil" diye konuştu. Omuriliği açıkta doğan bebeklerde, bu açıklığın bölgesi ile seviyesine dikkat çeken Prof. Dr. Kazan, şunları söyledi: "Açıklığın olduğu bölge ve seviyeye göre bebeklerde bacaklarda kısmi hareketsizlik ya da tam felç olabiliyor. Tabi bu bir hastalıklar grubu olduğu için omurilik açıklığına ilave olarak mesane problemi, büyük abdest problemi ortaya çıkıyor. Bebekler bu problemleri ömür boyu taşıyabiliyor. Ayrıca beyinde sıvı toplanması (hidrosefali) durumu ortaya çıkıyor. Bunun tedavisi ise apayrı problemlerle dolu olan bir durum. Bu bebeklerde omurga da gelişmesini tamamlayamadığı için ileriki evrelerde omurgaya yönelik ameliyatlar yapmak gerekiyor. Genel olarak söylemek gerekirse anne için bebek için ve hekimler için oldukça ağır, psikolojik, sosyal, tıbbi ve cerrahi yönleriyle sorunlarla dolu bir konu." OMURİLİK İLK AYDA GELİŞİMİNİ TAMAMLIYOR Anne karnındaki bebekte omurilik gelişmesinin ilk 1 ayda tamamlandığına vurgu yapan Prof. Dr. Kazan, "Yani daha anne hamile olduğunun bile farkında değilken, bebeğin omurilik gelişimi tamamlanıyor. Dolayısıyla eğer bir sorun varsa, hastalığın tanısı ancak 16'ncı ve 20'nci haftalarda konulabiliyor. Hastalığın tanısından sonra ailenin rızası varsa gebelik sonlandırılabilir. Ancak bu tabi ki aile üzerinde ciddi bir psikolojik yük oluşturmakta. Bu karara varmak kolay değil" diye konuştu. Omuriliği dışarıda doğan bebeklerin önce ciddi kontrolden geçirildiğini anlatan Kazan, "Bu bebeklerde yapılacak cerrahi müdahaleler, bacaklarda kuvvetsizliği ve idrar problemlerini engellemiyor. Sadece koruyucu ve kozmetik amaçlı bir cerrahi oluyor. Daha ileride oluşabilecek problemlerden korumak için yapılıyor" dedi. KOŞANLAR DA TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞIMLI OLANLAR DA VAR Bu hastalıkla doğan bebeklerde nöral tüp açıklık seviyesinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Kazan, "Bu açıklık seviyesine göre bebeklerde bacaklardaki hareket değişken oluyor. Yani yürüyen, koşan olgularımız da var. Ama bunun yanında tamamen tekerlekli sandalyeye bağımlı olgularımız da var. Ayrıca dış destekle yürüyen olgular da var" diye konuştu. ANNE ADAYINDA FOLİK ASİDİN ÖNEMİ Hastalığın nedenleriyle ilgili sürekli araştırmalar yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Kazan, "Hastalığın nedenleriyle ilgili olarak genelde denilir ki 'Genetik zeminde çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu oluşur'. Yani atalardan gelen genlerde var olan problemlerin açığa çıkmasını tetikleyen başka faktörler var. Bunların başında da anne adaylarında folik asit yetmezliği. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki eğer ki hamilelik öncesi dönem ve hamileliğin ilk 3 ayında folik asit desteği yeterli alınırsa bu tip anormallikler yaklaşık yüzde 70 oranında azalabiliyor" dedi. 4'ÜNCÜ AYDA ÖĞRENMİŞLER Omuriliği dışarıda dünyaya gelen 9 aylık Elvan bebeğin annesi Özlem Işık (28) , 11 yıllık evli olduğunu, 10 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının ardından Elvan'ın 3'üncü çocukları olduğunu belirtti. Elvan bebekte henüz anne karnında 4 aylıkken sorun olduğunu öğrendiklerini anlatan Işık, "4 aylıkken başta genişleme olduğunu söylediler. 7'nci ayda ise omurilikte hasar olduğunu öğrendik" diye konuştu. Gebeliği sonlandırmayı düşünmediklerini dile getiren Işık, "Gebeliği sonlandırmak bizim için zor bir karardı. Zaten uygulamadık. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Elvan doğar doğmaz ilk gün ameliyat oldu. Omuriliği kapatıldı. Hidrosefali için şant takıldı. Ancak 9 ay sonra bacaklarda his kaybı ortaya çıktı. Beyinde su birikimi var. Zor dönemden geçiyoruz. İnşallah önce Allah sonra hocalarımızın sayesinde atlatacağız" dedi.