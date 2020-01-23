HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’de hibe almaya hak kazanan 26 projeden biri Bilecik’ten

Türkiye’de hibe almaya hak kazanan 26 projeden biri Bilecik’ten

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

Türkiye’de, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ’’Gelecek için çevre dostu tarım’’ projesi, hibe almaya hak kazanan 26 projeden biri oldu.Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ’’Gelecek için çevre dostu tarım’’ projesinin kapanış programına katıldı.

Türkiye’de, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ’’Gelecek için çevre dostu tarım’’ projesi, hibe almaya hak kazanan 26 projeden biri oldu.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ’’Gelecek için çevre dostu tarım’’ projesinin kapanış programına katıldı. Vali Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, belediye başkanları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, farklı ülkelerin kendi birikimlerini birbirlerine aktarmaları bakımından bu tür projelerin önemli olduğunu belirtti.
’’Gelecek için çevre dostu tarım’’ projesinin anlamlı bir proje olduğu vurgusunu yapan Vali Şentürk, şunları kaydetti:
’’Bilecik sanayi kentinin yanında tarımda da Türkiye’nin sayılı illeri arasında yer alıyor. Özellikle tarımsal ürün çeşitliliği ve toprak kullanımı bakımından verimli bir bölgeyiz. O yönüyle de kullanımı sağlarken geleceği de düşünmek zorundayız. Toprak bizim için çok önemli servet ve kaynak. Toprağı koruyabilmek ve kirlenmeden gelecek nesillere taşınabilmesini sağlamak önemli bir görevimiz. İnsanların beslenmeye ihtiyacı var ama beslenmek içinde toprağa ihtiyacı var. Toprağın temiz kullanılması gerekir ki, sağlığımızı da koruyabilelim. Toprakla ve tarımla iştigal eden insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gereken bir boyut var. Bu sadece projeyle başlayıp, bitecek konu değil. Bu bilgi ve birikimlerin sahaya aktarılması gerekir. Daha çok kazanmakla sürdürülebilir kazanca sahip olmak arasındaki dengeyi sağlamalıyız. Değerlerimizin kıymetini bilmeliyiz.’’
Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da toprağın korunması ve su kaynaklarının yerinde kullanılması, çiftçilerin doğru olarak bildiği yanlışların değiştirilmesi adına projenin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enformatik Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Emre Dandıl ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Levent Burgu’nun proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunum yapmasıyla program sona erdi.
Türkiye’de hibe almaya hak kazanan 26 proje arasına girdi
Bilecik Valiliği, Şeyh Edebali Üniversitesi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova, Centro Operatıvo E De Tecnologıa De Regadıo Assocıacao Portekiz, Kmetısjsko Gozdarskı Zavod Marıbor Slovenya, Savjetodavna Sluzba Hırvatistan, Asocıacıon Agrarıra Jovenes Agrıcultores Asaja Granada İspanya’nın proje ortağı olduğu ’’Gelecek için çevre dostu tarım’’ projesinin Türkiye’de hibe almaya hak kazanan 26 proje arasına girerek Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 150 bin Euro hibe kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Afrikalı albinoların dramı sanatseverler ile buluşacakAfrikalı albinoların dramı sanatseverler ile buluşacak
Nilüfer’de bağımlılıkla mücadeleNilüfer’de bağımlılıkla mücadele
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy ve Yeni Mahalle durakları arasında Marmaray seferleri aksadı

Marmaray'da seferler belli bir süre aksadı

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Bolu-Karabük yolunda zincirleme kaza! Trafik durdu

Zincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durdu

İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi ilçelerde kar etkili olacak? Bünyamin Sürmeli tek tek ilçe adlarını saydı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.