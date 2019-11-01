SİVAS (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'de hiçbir siyasi parti terörle ilişki kuramaz, terörle iltisaklı olamaz, terörün sözcülüğünü yapamaz. Türkiye'de değil, dünyada hiçbir parti yapamaz." dedi.

Destici, partisinin Sivas İl Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını anımsattı.

Bu harekat başladıktan sonra pek çok ülkeden tepkiler yükseldiğini söyleyen Destici, "Öncelikle bu tepkilerin hiç birinin iyi niyetli olmadığını biliyoruz, gerçeği yansıtmadığını da biliyoruz. Bizim mücadelemizin sadece terör ve teröristle olduğunu çok iyi bildikleri halde sırf kendi çıkarları zedeleniyor ya da sukutuhayale uğruyor diye maalesef Türkiye'nin bu şanlı harekatını, teröre karşı başlattığı bu harekatı karalama kampanyaları ve sonrasında parlamentolarında, temsilciler meclislerinde, senatolarında aldıkları kararlar peş peşe geliyor." diye konuştu.

Destici, yabancı devletlerin güçlü bir Türkiye'yi istemediğini vurgulayarak, "Onun için de Türkiye'nin yaptığı harekatlar 'Türkiye'yi güçlendirecek, bölgede daha etkili bir konuma getirecek' diye korkudan terör örgütünün eteğine sarılıyorlar." dedi.