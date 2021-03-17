Türkiye'de hisse senedi yatırımcısı bir yılda yüzde 75 arttı: "Hesap sayısı artsa da sermaye tabana yayılmadı"

Bitcoin fiyatının yeni zirvelere çıkması, kripto paralara duyulan ilginin artması, GameStop hissesindeki yükselişin Wall Street'i şaşkına çevirmesi…

Bütün bu gelişmeler dünya çapında küçük yatırımcıların sahneye çıkışının bir işareti olarak görülüyor.

Hisse senedi, kripto para piyasaları, tahvil ve bono piyasalarında düşük meblağlarda yatırım yapan kişiler küçük yatırımcı olarak nitelendiriliyor.

Dünyada pandemiyle beraber yükselişe geçen küçük yatırımcıların sayısı Türkiye'de de arttı; ancak farklı sebeplerle…

Merkez Kayıt Kuruluşu'nun Veri Analiz Platformu verilerine göre Ocak 2020'de 1 milyon 231 bin olan yerli hisse senedi yatırımcısının sayısı bu yılın başında 2 milyon 156 bine çıktı.

Bu yüzde 75'lik bir artış demek.

Ekonomist Arda Tunca, bu durumu 'muazzam bir sıçrama' olarak nitelendiriyor.

Ancak bu artışa bakarak yatırımların tabana yayıldığının düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Tunca, küçük bir azınlığın hisse senetlerinin ezici büyüklüğünü elinde tuttuğunu belirtiyor.

Türkiye'de, mevduat faizinin enflasyonun altında seyretmesi vatandaşların hisse senedi ve kripto para gibi yatırım araçlarına dönmesine yol açtı.