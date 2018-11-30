"Türkiye'de HIV pozitif sayısı arttı"

İSTANBUL (AA) - Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Filiz Canpolat, Türkiye'de HIV pozitif kişi sayısının arttığını belirterek, "En çok 25-35 yaş aralığında görülen AIDS için hemen önlem alınmaz ise giderek artan ve halk sağlığını tehdit eden çok ciddi bir sorun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Canpolat, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, AIDS'in, HIV virüsünün neden olduğu, bağışıklık sisteminde yetmezlikle sonlanan bulaşıcı ve yaşam kalitesini bozan kronik bir hastalık olduğunu anımsattı.

AIDS'in en sık cinsel temasla bulaştığını hatırlatan Canpolat, şöyle devam etti:

"Korunmasız ve riskli cinsel temas, yüzde 49,8 oranıyla dünyada ve ülkemizde en önemli bulaş yoludur. Çok eşlilik ve sık eş değiştirme risk faktörleri arasındadır. Bu nedenle HIV virüsünden korunmada en basit ve güvenli yol cinsel ilişki esnasında kondom kullanımı ve tek eşliliktir. Diğer bulaşma yolları, yüzde 1,4 oranıyla ortak enjektörle damar içi uyuşturucu kullanımı, kan transfüzyonu, sağlık çalışanlarına kazara iğne batması sonucu kan bulaşması ve nadiren anneden bebeğe doğum ya da emzirme sırasında bulaşma şeklindedir. Ayrıca diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (gonore, klamidyal enfeksiyon, sifiliz ve herpes genitalis) da HIV geçişini 3-25 misli artırmaktadır. Bu nedenle bu hastalıkların da eş zamanlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir."