Türkiye'de homofobik söylem artıyor mu?

LGBTİ+ Onur Haftası, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bir dizi sanal etkinlikle kutlanırken, bu alanda faaliyet gösteren dernekler "nefret söylemindeki" artışa dikkat çekiyor ve üst düzey kamu görevlilerinin açıklamalarının "sistematik" bir hal aldığını söylüyor.

Avrupa ve Orta Asya'da 54 ülkeden 600'den fazla LGBT kuruluşunu çatısı altında buluşturan Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'nin (ILGA) Avrupa teşkilatının hazırladığı Gökkuşağı Endeksi'nde Türkiye, sondan ikinci ülke oldu.

Eşitliğin sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik yasal düzenlemeler, LGBTİ'ler için aile kurma ve evlilik gibi hakların tanınmış olması ve eğitim, barınma, iş imkanlarına erişim gibi bir dizi kritere göre belirlenen endekste Türkiye, 48'inci sırada yer aldı.

49 ülkenin yer aldığı endekste Türkiye'nin altında bir tek Azerbaycan bulunuyor. Türkiye'nin hemen üstünde ise sırasıyla Ermenistan ve Rusya var.

Türkiye'de eşcinsel evlilikler yasal değil ve ayrıca LGBTİ'lere yönelik saldırıların "nefret suçu" kapsamında değerlendirilmesine yönelik herhangi bir yasal düzenleme de bulunmuyor. Ayrıca, LGBTİ aktivistleri ayrımcılığı önleyecek yeterli yasal güvencenin bulunmadığına da dikkat çekiyor.