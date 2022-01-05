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Türkiye'de içkiye yüzde 43 zam

05.01.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 47,4 artırılması fiyatlara da yansıdı.

Türkiye'de içkiye yüzde 43 zam

İçki fiyatlarına yüzde 43 zam geldi.Türkiye'de sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV), Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak yüzde 47,4 artırılması sonucunda içki fiyatlarına ciddi oranda zam geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içeceklere yüzde 43 zam geldiğini belirtti.

Rakı, viski, votka, cin ve likör fiyatlarına dair yeni listeyi Twitter'dan paylaşan Aybaş, "Biralara ve ağır alkole öyle büyük zamlar geldi ki bunlar zam değil resmen özel yaşama müdahaledir. Ülkemiz adına geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

ÖTV'deki yüzdeki 47,4'lük artış sigara fiyatlarında da zamma neden olmuştu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş, Philip Morris grubu sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurmuştu. Ardından diğer markaların da zamlı fiyatları kamuoyuyla paylaşıldı.

Zamlar nasıl hesaplanıyor?

İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları, her altı ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. Sigarada ÖTV, alkollü içkiden farklı olarak hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi olarak hesaplanıyor.

ÖTV'deki artışla bir adet sigarada 0,48 lira olan asgari maktu vergi 0,7197 liraya çıkarken maktu vergi tutarı da 0,48 liradan 0,7150 liraya yükseldi. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı 9,76 liradan 14,39 liraya çıktı. Bu artış, sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun bir paket sigaradan 14,39 lira vergi alınacağı anlamına geliyor.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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