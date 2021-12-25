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Türkiye'de idam edilen son kişinin fotoğrafına soruşturma

25.12.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdam edilen son kişi Hıdır Aslan'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak "terör örgütü propagandası" sayıldı.

Arslan'ın fotoğrafını paylaşan SOL Partili Murat Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.Ankara'da SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel'e, Türkiye'de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Güzel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Güzel'e 12 Eylül'de idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye'de idam edilen son kişi oan Hıdır Aslan'ın fotoğraflarını, sosyal medya hesabında neden paylaştığı sorulduğu bildirildi.

68 gençlik hareketi liderlerinden, 4 Kasım 2014 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden düzenlenen törenle cenazesi kaldırılan Nasuh Mitap'la ilgili paylaşımı yeniden paylaşması da Güzel'e sorulan sorular arasında yer aldı.

Soruşturma evrakında, "Terör örgütü propagandası, Devrimci Yol örgütü propagandası yaptığınız anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Güzel, ifadesinde; "paylaşımları suç işlemek amacıyla yapmadığını" ve söz konusu paylaşımların "ifade özgürlüğü kapsamında" olduğunu belirtti. Güzel, "Kaldı ki bu paylaşımlar kamuoyuna açık binlerce insanın ulaşabileceği aynı zamanda beğenerek paylaşımda bulunulan fotoğraflardır" dedi.

SOL Parti Keçiören İlçe Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada ise soruşturmaya tepki gösterildi. Açıklamada, "Terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla açılan soruşturma bir işgüzarlıktan başka bir şey değildir" denildi.

"Açıklamaya dahi gerek duyulmayacak kadar aleni gerçek şudur ki, geçmişte kaybettiğimiz devrimcileri anmak asla suç olamaz, suç sayılamaz, terörle anılamaz" ifadelerine yer verilen açıklamada, Murat Güzel'e yönelik soruşturmanın davaya dönüştürülmeden kapatılmasının beklendiğini belirtildi.

Hıdır Aslan, 25 Ekim 1984'te Burdur Kapalı Cezaevi avlusunda idam edilmişti.

ANKA/JD, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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