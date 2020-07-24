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  4. Türkiye’de iki Çekya vatandaşı erken salıverildi

Türkiye’de iki Çekya vatandaşı erken salıverildi

24.07.2020 22:02 | Son Güncelleme

Çekya, YPG’ye destek verdikleri gerekçesiyle Türkiye’de 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılan iki vatandaşının cezalarını tamamlamadan serbest bırakıldığını açıkladı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Türkiye'de terör suçlamasıyla cezaevinde bulunan iki Çekya vatandaşının hapis cezalarını tamamlamadan salıverildiğini belirtti.

Cuma günü açıklama yapan Başbakan Babis, Miroslav Farkas ve Marketa Vselichova adındaki iki Çekya vatandaşının hükümete ait uçakla ülkelerine geri döndüğünü ve doktor kontrolünden geçirileceklerini söyledi.

"Çok zor bir dönemi geride bıraktılar" diyen Babis, "terör örgütüne destek vermekle" suçlanan iki Çekya vatandaşının salıverilmesi mevzusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen eylül ayında konuştuklarını aktardı. Babis, "Sorunun çözüme ulaşmasına sevindim" dedi ve Farkas ile Vselichova'nın hiçbir koşul olmadan serbest bırakıldığını belirtti.

Kasım 2016'da Şırnak’ta yakalanan iki Çekya vatandaşı, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak kabul ettiği Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) destek vermekle suçlanmış, Ağustos 2017'de "terör örgütüne destek vermek" suçlamasıyla 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Çekya hükümeti Farkas ile Vselichova’nın terörle bir bağlantılarının olmadığını ve Suriye'deki Kürtler için bir hastane kurmayı planladıklarını belirtmişti.

AP,dpa/DÇÜ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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