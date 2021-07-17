HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de İki Doz Corona Virüsü Aşısı Yaptıranların Sayısı 20 Milyonu Geçti

Türkiye'de İki Doz Corona Virüsü Aşısı Yaptıranların Sayısı 20 Milyonu Geçti

17.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de özellikle Alman BioNTech firmasından aşı temin edilmeye başlamasıyla birlikte hızlanan aşılama Corona virüse karşı aşılama kampanyasında ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

Türkiye'de İki Doz Corona Virüsü Aşısı Yaptıranların Sayısı 20 Milyonu Geçti

Türkiye’de özellikle Alman BioNTech firmasından aşı temin edilmeye başlamasıyla birlikte hızlanan aşılama Corona virüse karşı aşılama kampanyasında ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de bugüne dek toplam 62,5 milyon doza yakın aşı yapıldı. Bunlardan 39 milyonu ilk doz olarak uygulanırken 20 milyondan fazlası da ikinci doz aşı olarak yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada “18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, yani 20 Milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. ARTIK ÜÇTE BİRİMİZ ÇİFT DOZ AŞILIYIZ!” ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda Türkiye Temmuz ayı sonuna kadar toplumun yüzde 70’ine en az bir doz aşı yapmayı planlıyor. Hali hazırda sağlık çalışanları ve 50 yaş üzerindeki kişiler tercih etmeleri halinde üçüncü doz aşılarını da yaptırabiliyorlar.

Türkiye’de aşı olmak isteyen kişiler Çin üretimi Sinovac ya da Alman BioNTech firması tarafından üretilen aşı yapılıyor. Üçüncü doz aşı olacak kişiler de ilk iki dozda Çin aşısı olmalarına karşın arzu ederlerse üçüncü doz aşılarını BioNTech aşısı olarak yaptırabiliyorlar.

Aşılamaya rağmen son günlerde vaka sayılarında yeniden artışlar görülüyor. Son 24 saatte Türkiye’de 6 bin 918 yeni vaka görülürken 35 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyada da etkin olan Delta varyantı nedeniyle aşılamanın yüksek olduğu ülkelerde dahi vaka sayılarında ciddi artışlar görünüyor. Bazı ülkeler artan vaka sayıları nedeniyle maske zorunluluğu ve kısmi kapanma önlemlerine geri dönüyorlar.

Türkiye’de de uzun Kurban Bayramı tatili nedeniyle çok sayıda kişinin seyahat etmesi ve kalabalıklar halinde biraraya gelmesi nedeniyle bayram tatili sonrasın olası vaka artışlarından endişe ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 günlük tatilin ilk günü! Yoğunluk başladı9 günlük tatilin ilk günü! Yoğunluk başladı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Mersin ve Hatay'daki yangında 3. gün!Mersin ve Hatay'daki yangında 3. gün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Avukat ve kardeşi öldürüldü! Polis enişteyi arıyor

Avukat ve kardeşi öldürüldü! Polis enişteyi arıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.