"Türkiye'de ilk defa bir seçim yenilenmiyor"

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Yüzde 10'u sayıldığında 15 bin oyu heba olmuş olan Binali Yıldırım'ın yüzde 90'ı, hepsi sayıldığında açık farkla seçimi kazanması muhtemeldir." dedi.

Şahin, bir restoranda AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet erkanının tarihi mesajlar verdiğini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın daha önceki yıllardan farklı kutlandığını belirtti.

- "Bu tabloyu ben son derece önemsiyorum"

Tütün iskelesinde ortaya çıkan tablonun milletin gönlünü ferahlattığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine siyasi partilerimizin genel başkanları da bu törene iştirak etti. Ve orada hep birlikte birlik ve beraberlik görüntüsü verdiler. Bu tabloyu ben son derece önemsiyorum. İstanbul'da yapılacak seçimler bu tabloyu gölgelememeli, zedelememeli. Keşke bu tabloya Meral Akşener Hanım da iştirak etseydi. O fotoğrafın içinde o da olsaydı. Hatta bir adım daha atıyorum. HDP'nin eş başkanlarından birisi de olsaydı. Onlar davet edilmedi. Neden edilmedi? Çünkü bir türlü Türkiye partisi olmayı başaramadılar. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı görünümünden kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Arkalarını millete değil, PYD, PKK, YPG'ye dayamaktan bir türlü vazgeçmediler. Dileğimiz oydu ki onlar da terörle bir yere varılmayacağını anlayıp, Türkiye partisi olmaya karar verirler. O tablo içinde onların da olması Türkiye'ye zenginlik katacaktır, daha da güçlü olmasını sağlayacaktır."