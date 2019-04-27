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Türkiye’de ilk defa düzenlenen Robotis Steam Cup Turkey Başakşehir’de gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Robotis Steam Cup Turkey, Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Robotis Steam Cup Turkey, Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 300’den fazla katılımcı ve 100’ün üzerinde takımın katıldığı etkinlikte 12 farklı robot kategorisinde yarışıldı.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen Robotis Steam Cup Turkey Stem Tabanlı Uluslararası Robotik Yarışması, Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Kayaşehir Kültür Yaşam Parkı’nda gerçekleşen yarışmaya ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Gözetmenlerin yarışma öncesinde gençlerin yapmış oldukları robotları incelemesinden sonra yarışmaya geçildi. Gençlerin yarışma heyecanına aileleri de ortak oldu. 300’den fazla katılımcı ve 100’ün üzerinde takım, açık kaynak projesi, kutu toplama, voleybol, sahne ve koreografi, cityracer, robot sumo gibi 12 farklı kategoride yarıştı. 12 farklı kategorinin birincilerine 50 bin TL değerinde ödül dağıtılacak. Öte yandan 12 kategori birincisinden 8 tanesi yurt dışında Steam Cup International yarışmasına ve bağlantılı olan FIRA, Robocup, Steam Cup Malezya, Steam Cup Kore yarışmalarına katılmaya hak kazanacaklar.

“Kategorilerde birinci olan ekiplerimize toplam 50 bin TL tutarında bir ödül verilecek”
Dereceye giren gençlerin Türkiye’yi temsilen yurt dışındaki yarışmalara katılmaya hak kazanacaklarını belirten Başakşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü ve Başakşehir Living Lab Direktörü Bekir Selçuk Temel, “Şu an yaklaşık Türkiye genelinde yüzün üzerinde okulumuz 12 farklı kategoride yarışmaya geldiler. Gerçekten çok eğlenceli ve güzel bir yarışma gerçekleşiyor. 12 tane kategorimiz var, kategorilerde birinci olan ekiplerimize toplamda yaklaşık 50 bin TL tutarında bir ödül verilecek. Daha önemli kısmı ise dereceye giren takımlarımız yurt dışına Türkiye’yi temsilen farklı ülkelerde yarışmaya hak kazanmış olacaklar. Dolayısıyla bu açıdan bizim için daha önemli. Çünkü buradaki ekiplerimiz dereceye girdikten sonra tekrardan yurt dışı deneyimi kazanmış olacaklar. Ülkemizi yurt dışında temsil ediyor olacaklar” dedi.

“Tek günde üç tane robot tasarladık”
Tek günde üç adet robot yaptıklarını dile getiren Ada Demirer, “Biz robot dansında yarışmıştık, ikili atış yapıyordu. Anadolu Yakası’nda birinci olmuştuk. Tek günde üç tane robot tasarladık. Sonrasında katılmaya karar verdik” diye konuştu.
Etkinliği çok güzel bulduğunu ifade eden İsmail Çağrı Kaçar, “Üç tane Robotis Premium’larımız var. Premium’lardan ikisi dans kategorisinde dans edecek. Bir tanesi de daha sonra sumo kategorisinde ikisi birlikte kapışacaklar. Bir de Spider’ımız var. Etkinliği çok güzel bulduk. 1 haftadır geliyoruz. Arkadaşımla birlikte hepsini kurmayı öğrendik. Rahatlıkla kuruyoruz. Dans kategorisinde iddialıyız” ifadelerini kullandı.

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