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Türkiye’de ilk defa Muğla genelindeki tüm okullarda uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 14:53 | Son Güncelleme

Geçen yıllarda bazı okullarda sınıf belirleme sürecinde yaşanan ‘torpil’ iddialarının ortadan kaldırılmasına yönelik Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk defa il genelindeki tüm okullarda eş zamanlı ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin şube ve öğretmenleri için kur’a çekimi yapıldı.Kur’alar veliler huzurunda çekildiEğitimde fırsat eşitliğinin gözetilmesi açısından gerçekleştirilen kur’a çekiminde Muğla genelindeki 295 okulda 24 bin 275 öğrencinin şubesi ve öğretmeni belirlendi.

Türkiye’de ilk defa Muğla genelindeki tüm okullarda uygulandı

Geçen yıllarda bazı okullarda sınıf belirleme sürecinde yaşanan ‘torpil’ iddialarının ortadan kaldırılmasına yönelik Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk defa il genelindeki tüm okullarda eş zamanlı ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin şube ve öğretmenleri için kur’a çekimi yapıldı.

Kur’alar veliler huzurunda çekildi
Eğitimde fırsat eşitliğinin gözetilmesi açısından gerçekleştirilen kur’
a çekiminde Muğla genelindeki 295 okulda 24 bin 275 öğrencinin şubesi ve öğretmeni belirlendi. Her okulda belirlenen Şube Belirleme Komisyonları tarafından velilerin önünde gerçekleştirilen kur’a çekimine velilerin yanı sıra öğretmeni ve şubesi belirlenecek minikler de katıldı.

24 bin öğrencinin kur’ası çekildi
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2019-2020 eğitim-öğretim yılında il genelinde tüm resmi okullarımızda ilkokul 1. sınıf, ana sınıfı, bağımsız anaokulu ve uygulama ana sınıflarına yeni kayıt olan öğrencilerimizin şube ve öğretmenlerinin belirlenmesi için, 13 ilçemizde eş zamanlı olarak ‘Şube Belirleme Komisyonları tarafından’ velilerin huzurunda kur’a işlemi gerçekleştirildi. İlimiz genelinde 295 resmi ilkokulda 1. sınıfa başlayan 11 bin 255 öğrencimiz ve 22 bağımsız anaokulumuzda, 278 resmi ana sınıfımızda toplam 13 bin 123 öğrencimizin şubeleri ve öğretmenleri kur’a ile belirlendi” denildi.

Veliler memnun
Türkiye’de ilk defa sadece Muğla genelindeki tüm Milli eğitime bağlı okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen öğrencilerin şube ve öğretmen kur’a çekimi velileri de memnun etti. Veliler, “Milli Eğitim Müdürlüğü doğru bir karar alarak bu uygulama ile insanların kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Herkesin gözü önünde kur’a çekilişi yapıldı ve çocuklarımızın hem öğretmeni, hem de şubesi belirlendi. Geçen yıllarda özel sınıf, öğretmen tercihi, şube tercihi gibi çok sayıda olumsuzluklar yaşandı. Bu kur’a ile bu olumsuzlukların tamamen ortadan kalktı. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğüne bu uygulaması için teşekkür ediyoruz” dediler.

Öğrenciler yeni sınıflarında uyum eğitimine alınacaklar
Milli Eğitim Bakanlığının 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde okula yeni başlayan öğrencilere ‘Uyum Eğitimi’ verilecek. Öğrencilere kur’a ile belirlenen şubelerinde yeni öğretmenleriyle, eğitim görecekleri okulları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla uyum eğitimleri verilecek.

İlk ders 9 Eylül 2019 Pazartesi günü
Ülkemiz genelinde 9 Eylül 2019 Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde çalan ilk ders ziliyle birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlayacak.

Türkiye’de ilk defa Muğla genelindeki tüm okullarda uygulandı

Türkiye’de ilk defa Muğla genelindeki tüm okullarda uygulandı

Türkiye’de ilk defa Muğla genelindeki tüm okullarda uygulandı

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