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Türkiye'de ilk defa "rakun köpeği" görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesi iş birliğinde Sarıkamış Ormanları'nda yürütülen proje kapsamında kurulan fotokapanla Türkiye'de daha önce rastlanmayan "rakun köpeği" görüntülendi - İstilacı bir tür olarak bilinen "rakun köpeği" ile ilgili çalışmalara başlayan DKMP Genel Müdürlüğünün incelemeleri ışığında gerekli tedbirler alınacak

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesi iş birliğinde Sarıkamış Ormanları'nda yürütülen proje kapsamında kurulan fotokapana, Türkiye'de daha önce rastlanmayan "rakun köpeği" takıldı.

DKMP Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Iğdır Üniversitesinde görevli akademisyenlerle yürütülen "Sarıkamış Ormanları,
Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı ve Yaban Hayatı Koridoru'ndaki Etobur Türlerin Araştırılması Projesi" kapsamında bölgeye kurulanlar fotokapanlarda rakun köpeği (Nyctereutes procyonoides) görüntüleri kaydedildi.

Türkiye'de ilk kez Sarıkamış Ormanları'nda görüntülenen rakun köpeğinin doğal yayılış alanı Japonya, Çin ve Rusya'nın doğusu olarak biliniyor.

İstilacı bir tür olarak tanımlanan rakun köpeği bugüne kadar Türkiye sınırlarında tespit edilmese de tüm Avrupa ve Rusya sınırları içinde yayılım gösteriyor. En yakın yayılım alanı olarak Türkiye'nin doğu sınırında bulunan Gürcistan biliniyor.

- Hepçil beslenme alışkanlığı var

Yabancı ve istilacı olması nedeniyle Avrupa ülkelerinde bu türle mücadele ediliyor. Söz konusu türle ilgili DKMP Genel Müdürlüğü yetkilileri çalışmalara başlarken yapılacak incelemeler ışığında gerekli tedbirler alınacak.

Köpekgiller familyasına ait türün, hem et hem de ot yediği ve tek eşli olduğu biliniyor. Yapı olarak 55 santimetre boya ve 20 santimetre yüksekliğe sahip rakun köpeği, bir batında 6-10 yavru doğurabiliyor.

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