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Türkiye'de İlk Doz Aşı Olan 18 Yaş Üstü Kişilerin Oranı Yüzde 60'a Ulaştı

09.07.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de ilk dozu aşısını yaptıran 18 yaş üstü kişilerin oranı yüzde 60’a ulaştı. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptı

Türkiye'de İlk Doz Aşı Olan 18 Yaş Üstü Kişilerin Oranı Yüzde 60'a Ulaştı

Türkiye’de ilk dozu aşısını yaptıran 18 yaş üstü kişilerin oranı yüzde 60’a ulaştı. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptı.

Koca açıklamasında “37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Alman BioNTech firmasıyla anlaşma yapılması ve firmanın aşı temin etmeye başlamasıyla birlikte aşılama hız kazandı. Mevcut durumda vatandaşlar BioNTech ya da Çin Sinovac aşılarından birini seçebiliyorlar.

Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan kararla hastalığı Corona virüsü rahatsızlığını atlatmış olan kişilere de ikinci doz aşı tanımlaması yapıldı. Buna göre hastalığı atlatmış olan kişiler de ilk dozdan 4 hafta sonra ikinci doz aşılarını yaptırabilecekler.

Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 171 yeni vaka görülürken 48 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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