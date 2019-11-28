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Türkiye’de ilk ilçe Çorlu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:18 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi’nin Avrupa Spor Kentleri Federasyonu’na (ACES Europe) yaptığı adaylık başvurusu sonucunda Çorlu resmen 2020 Avrupa Spor Kenti ilan edildi.Ekim 2019 tarihinde yapılan ACES Europe adaylık başvurusunun ardından yapılan resmi yazışmalar neticesinde federasyonun gözlemci heyeti önceki gün Çorlu’ya gelerek incelemelerde bulunmuştu.

Türkiye’de ilk ilçe Çorlu oldu

Çorlu Belediyesi’nin Avrupa Spor Kentleri Federasyonu’na (ACES Europe) yaptığı adaylık başvurusu sonucunda Çorlu resmen 2020 Avrupa Spor Kenti ilan edildi.
Ekim 2019 tarihinde yapılan ACES Europe adaylık başvurusunun ardından yapılan resmi yazışmalar neticesinde federasyonun gözlemci heyeti önceki gün Çorlu’ya gelerek incelemelerde bulunmuştu. ACES Europe Genel Sekreter Yardımcısı Luca Parnigiani, ACES Europe Balkanlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Anatoliy Iliev, ACES Europe Genel Müdürü Damayn Dikov, Bulgaristan Pazarcık Şehri Belediyesi Meclis Üyesi Reni Kamberova ve beraberindeki heyet ile birlikte 2020 Avrupa Spor Kenti olmak için aday olan kentimize gelerek şehrimizin birbirinden donanımlı spor tesislerini, spor yatırımlarını ve farklı spor dallarında faaliyet gösteren sporcuları ziyaret ettikten sonra nihai kararını verdi.

ACES Europe Başkanı’ndan resmi yazı
Çorlu Belediyesi’ne gönderilen resmi yazı ile birlikte Çorlu’nun resmi olarak 2020 Avrupa Spor Kenti olduğu ilan edildi. Duyuru ve tebrik mahiyetindeki mektupta ayrıca Çorlu’daki sportif özellikleri açısından sağlık, entegrasyon, eğitim ve uyum gibi konularda ACES Europe’un ana hedeflerine son derece uygun olduğu da belirtildi.
ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupattelli imzasıyla gönderilen mektupta Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 10 Aralık’ta Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenecek ACES Europe Ödül Töreni’ne davet edildi.
Türkiye için bir ilk
Çorlu’nun 2020 Avrupa Spor Kenti olması hem bölge hem de ülke açısından da ayrıca bir önem taşıyor. Türkiye’de İstanbul’dan sonra ilk defa Çorlu resmi olarak Avrupa Spor Kenti olarak Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme gururuna erişecek. Çorlu 2020 yılında Avrupa Spor Kenti olarak spor alanında adını sıkça duyuracak ve örnek bir spor kenti olmanın haklı gururunu yaşatacak. Sporda öncü belediye olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi’nin bu ödülle birlikte hem kentin marka değerini oldukça yukarıya çekeceği hem de sporla ilgili bölgede lider olma vizyonunun taçlandığı ifade ediliyor.

Türkiye’de ilk ilçe Çorlu oldu

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