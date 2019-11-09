Türkiye’de ilk kez anne olmak isteyenler için özel workshop

Anne adaylarının kendisini duygusal olarak hazırladıklarında daha verimli sonuçlar aldıklarını belirten Yazar ve Duygusal İletişim Mentoru Seda Diker, Türkiye’de ilk kez, anne olmak isteyip olamayan ya da çabalayanlar için rahim gücü odaklı workshoplar gerçekleştirerek mutlu sona destek vermek için düşünce ve duygularıyla sürece hazırlıyor.

Kadınları özgürleştirmek ve güçlendirmek için duygusal enerjiyi yükselten, insanın bedeniyle ruhunun barışmasını sağlayan önemli çalışmalara imza atarken, bu yıl ilk kez, anne olmak isteyenlere özel rahim gücünü yükselten, kadınları fiziksel tedaviye ve anne olmaya duygusal olarak hazırlayan workshoplar düzenlemeye başlayan Seda Diker, tüp bebek tedavilerinden önce anne adaylarının desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan ve uzun süredir kullanılan bir yardımcı üreme tekniği olan tüp bebek, bilimsel destek ve çözüm sağlayan bir üreme yoludur. Seda Diker’e göre, bu bir takım çalışmasıdır ve takımın en önemli parçası doktorunuz, eşiniz ve hastane personelinizdir. Seda Diker bu süreçte, kadının moralinin ve düşüncelerinin pozitif kalmasında takımın bir parçası olmayı arzu ettiğini söyledi. Altıncı tüp bebek denemesinden sonra infertilite (çocuk sahibi olamayan) tanısı konan Diker, kendi hayatında da duyguları ve düşüncelerini hazırlayarak 7. kez tedaviye girdiğinde, bu kez kendi oğlunu kucağına aldı.

Diker yine kendisi gibi anne olmak isteyenlerin geçmişten taşıdığı, engelleyici anıları değiştirmeye yardımcı olurken, kadınların korku ve istekleri arasında arabuluculuk yapıyor.