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Türkiye’de ilk kez bir köpeğe stent takıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 03:21 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalının bazı öğretim üyeleri, solunum sıkıntısı çeken ve buna bağlı olarak kalp yetmezliği gelişen bir köpeği Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle soluk borusuna stent takarak sağlığına kavuşturdu.Efeler ilçesinde, 5 yaşındaki köpeği solunum sıkıntısı çeken hayvansever, ADÜ Veteriner Fakültesi Hastanesine müracaat etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalının bazı öğretim üyeleri, solunum sıkıntısı çeken ve buna bağlı olarak kalp yetmezliği gelişen bir köpeği Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle soluk borusuna stent takarak sağlığına kavuşturdu.
Efeler ilçesinde, 5 yaşındaki köpeği solunum sıkıntısı çeken hayvansever, ADÜ Veteriner Fakültesi Hastanesine müracaat etti. Klinik olarak solunum stresi ve buna bağlı olarak konjestif kalp yetmezliği tanısı konulan köpeğe, yapılan muayene sonucu trakeal kollaps (soluk borusu daralması) teşhisi konuldu. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Ural, Prof. Dr. Serdar Paşa, Doç. Dr. Mehmet Gültekin, Doç. Dr. İbrahim Akın ve Dr. Öğretim Üyesi Hasan Erdoğan’dan oluşan ekip tarafından endoskopi eşliğinde trakeal stent (soluk borusuna stent) uygulaması yapıldı. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu yöntemle soluk borusundaki daralma giderilen köpek, normal bir şekilde nefes alıp vermeye başlayarak sağlığına kavuştu.
Yapılan uygulamanın detayları hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Ural, “ADÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı olarak uzun dönemdir endoskopik uygulamalar yapıyoruz. Kliniğimize yakın bir zamanda müracaat eden vakada trakeal kollaps (soluk borusu çökmesi) rahatsızlığıyla karşılaştık. Köpeklerde ilerleyen yaşa bağlı olarak zaman zaman soluk borusunda çökmeler meydana gelebiliyor. Vakada ciddi bir solunum sıkıntısı ve buna bağlı olarak gelişen bir kalp yetmezliğiyle karşı karşıyaydık. Bize ilk geldiğinde ciddi bir solunum stresi ve soluk alış verişlerinde yoğun bir artış vardı. İç Hastalıkları Anabilim Dalı ekibi olarak çok hızlı bir şekilde karar vererek başarılı bir müdahaleye (invaziv girişimsel prosedüre) imza attık. Köpeğin daralan soluk borusuna özel bir stent takarak soluk borusunun genişlemesini ve hava sirkülasyonunun oluşmasını sağladık. Düzgün bir şekilde nefes alıp vermeye başlayan hayvanın kaliteli bir yaşam sürdürülmesi amaçlandı” dedi.

Hayvanların yaşam kalitesi artırılacak
ADÜ Veteriner Fakültesi olarak hayvan hastalıklarının tedavisi konusunda çok önemli bir işe imza attıklarına işaret eden Prof. Dr. Ural, şöyle konuştu: “Bizim bilgimiz dahilinde bu konuda üniversiteler arasında bir ilke imza attığımızı düşünüyoruz. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu uygulama hayvan hastalıklarının tedavisi konusunda ileriki çalışmalara önemli bir alt yapı hazırlayacaktır. Bu tip solunum stresi olan, hayvanlarında çok ciddi solunum ve kalp yetmezliği gelişen hasta sahiplerine şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; bu uygulama artık bizim ritüel ve rutinimizde yer alacaktır. Solunum ve kalp problemleriyle karşı karşıya kaldığımız olgularda soluk borusuna yapılacak bu tip müdahaleyle hayvanların geleceğe yönelik yaşam refahını ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz.”

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