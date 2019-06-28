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Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda ilk kez düzenlenen Kulüplerarası Büyükler Halk Oyunları Şampiyonası nefes kesti.

Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda ilk kez düzenlenen Kulüplerarası Büyükler Halk Oyunları Şampiyonası nefes kesti. Şampiyonaya 19 farklı ilden 23 kulüp katıldı.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen “Kulüplerarası Büyükler Halk Oyunları Şampiyonası”, Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda başladı. 39. kez düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen şampiyonada 19 ilden 23 kulüp kıyasıya mücadele etti. 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda önceden hazırlanan sahneye sırayla çıkan ekipler hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar şampiyonayı çimlere oturarak izledi.
Artvin Belediye Başkanı Dermihan Elçin açılışta yaptığı konuşmanda, "Kafkasör festivalimiz kapsamında yaylada ilk defa kültürümüzün kaynaşması, geleneğimizi devam ettiren halk oyunlarımızın büyükler halk oyunları yarışmasını düzenliyoruz. Yarışmanın yapılmasında katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalimizin bugün ikinci günündeyiz. Festivalimiz yarın kültürel mirasımız olan boğa güreşlerimizle devam edecektir. Tüm halkımızı Kafkasör Yaylamızdaki festivalimize bekleriz” dedi.

“Yarışmaların yaylada olması federasyon adına bir ilk oldu”
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Başkanı Suat Aksu ise, "Geçen yıl Artvin’de büyükler Türkiye finali düzenledik ve oyuncu arkadaşlarımız çok memnun ayrıldı. Bu yılki final yarışmamızı da festival havasında götürelim diye Artvin’in marka değeri olan Kafkasör Festivali içerisinde düzenledik. Büyükler Halkoyunları Şampiyonası’na 23 kulübümüz katıldı. Artvin’de bugün yarışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yarışmaların yaylada düzenleniyor olması da federasyonumuz adına bir ilk oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı
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