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Türkiye'de ilk kez İnegöl'de görülen tırtıl incelemeye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde kayın ağaçları ile kaplı ormanlık alanda görülen tırtıl, ağaçlara büyük zarar verdi.

Türkiye'de ilk kez İnegöl'de görülen tırtıl incelemeye alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde kayın ağaçları ile kaplı ormanlık alanda görülen tırtıl, ağaçlara büyük zarar verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, buradaki tırtılların Türkiye'de ilk kez görüldüğünü belirterek, alınan numunelerin üniversitede inceleneceğini açıkladı.
İnegöl - Domaniç Karayolu üzerinde bulunan kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nin Araporutağı Mevkiinde bulunan kayın ağaçları ile kaplı 5 hektar ormanlık alanı istila eden binlerce tırtıl ağaçlara zarar verdi. Haber verilmesi sonucu bölgeye giden İnegöl Orman İşletme Müdürülüğü görevlileri ağaçların gövdesi ve dallarına zarar veren tırtıllardan numune aldı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tırtıl istilasına özel bir ekibi bölgeye gönderdi. Buradaki tırtılların Türkiye'de hiç görülmediğini, ilk kez rastlandığını belirten yetkililer, "Biz de böyle bir tırtıl ile ilk kez karşılaştık. Alınan numuneleri inceletiyoruz. Buna göre mücadele başlatacağız" dedi.
Tahtaköprü'de oturan Recep Küpçüoğlu ise tırtıl istilasının geçtiğimiz hafta başladığını belirterek, "Sayıları giderek artan tırtıllar bölgeye milyonlarca lavra bıraktı. Ormanlık alana zarar verdiler. Sürekli yayılan bu tırtıllarla ilgili araştırma başlatılacağı bilgisini aldık. Bu çalışmaların bir an önce hızlandırılarak sonuca erdirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ciddi problemler yaşanabilir. Sürekli yayıldıkları ve çoğaldıkları için önüne geçmesi zorlaşabilir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'de ilk kez İnegöl'de görülen tırtıl incelemeye alındıTürkiye'de ilk kez İnegöl'de görülen tırtıl incelemeye alındıTürkiye'de ilk kez İnegöl'de görülen tırtıl incelemeye alındıTürkiye'de ilk kez İnegöl'de görülen tırtıl incelemeye alındı

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